TWITTER-KUNNGJØRING: Ron DeSantis i en tale på Twitter natt til torsdag.

Twitter-trøbbel for Ron DeSantis: Lyden falt ut i første opptreden som presidentkandidat

Florida-guvernør Ron DeSantis (44) fikk en trøblete start da han natt til torsdag kunngjorde sitt presidentkandidatur på Twitter.

– Jeg stiller som presidentkandidat for å lede vårt store amerikanske comeback, sier han i en video på Twitter natt til torsdag norsk tid.

Twitter er også stedet hvor han i natt gjør sin første offisielle opptreden som presidentkandidat – i en live-samtale med Twitter-sjef Elon Musk.

Arrangementet, som streames live på Twitter, gikk imidlertid ikke smertefritt for seg.

I begynnelsen av arrangementet så det hele ut til å bli for mye for Twitter, som krasjet gjentatte ganger, skriver New York Times.

20 minutter ut i live-sendingen hadde DeSantis fortsatt ikke sagt et ord. Det man kunne høre, var Twitter-ansatte som prøvde å beklage situasjonen.

DeSantis blir Donald Trumps største konkurrent om å bli republikanernes endelige kandidat til presidentembetet.

Florida-guvernøren tilhører høyresiden blant republikanerne og står rent politisk nær tidligere president Donald Trump, skriver NTB. Imidlertid har han og Trump vært uenige utad om flere store verdispørsmål, blant annet abort.

Meningsmålinger har så langt vist at han ligger langt bak Trump i oppslutning blant republikanske velgere.

DeSantis har høstet ros blant høyresiden i partiet for å ha strammet inn universiteters og skoler muligheter til å fremme mangfold, likestilling og inkludering. Guvernøren er også kjent for å ha innført en lov som forbyr abort etter sjette uke, og har forbudt lærere å snakke med elever om seksuell orientering og kjønnsidentitet i klasserommet.