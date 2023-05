TROR PÅ SVERIGE: Jens Stoltenberg sier at Sverige kommer til å bli Nato-medlemmer. Spørsmålet er «når?».

Stoltenberg om svensk Nato-medlemskap: − Innen rekkevidde

Jens Stoltenberg mener at Sverige kan bli fullverdige medlemmer av Nato allerede når de 31 medlemslandene møtes til toppmøte i Litauen om en og en halv måned.

Tyrkia har det siste året vært den siste hindringen før Sverige kan bli fullverdige Nato-medlemmer.

Denne helgen ble president Recep Erdogan gjenvalgt til fem nye år ved makten.

– Blir det lettere for Tyrkia å si ja nå som valget er overstått?

– At valget er over betyr at man slipper den opphetede politiske debatten som valgkamp alltid innebærer i alle land. I tillegg vil det tre i kraft nye, sterkere antiterrorlover i Sverige fra 1. juni. Også har vi det faktum at vi snart har et toppmøte hvor alle kommer sammen. Alt det gir oss muligheter til å få fremgang på endelig godkjenning av Sverige, sier Stoltenberg til VG.

Se hele pressekonferansen her:

Lederne i Natos 31 medlemsland samles i den litauiske hovedstaden Vilnius den 11. og 12. juli.

– Tror du det kommer til å skje før Vilnius?

– Jeg jobber for at vi skal sluttføre prosessen så raskt som mulig. Det er innen rekkevidde å komme i mål i forbindelse med toppmøtet. Vi kan jo ikke vite sikkert, men det er det vi jobber for, sier han.

SER PÅ HJEMBYEN: Jens Stoltenberg er denne uken invitert som gjest i Oslo når Norge er vertskap for et uformelt møte med Natos utenriksministre.

Trygg på svensk medlemskap

Stoltenberg sier at han er trygg på at Sverige kommer til å bli medlemmer til slutt. Han ønsker ikke å love noen gjenytelser til Tyrkia.

– Er dere eller Nato-land villige til å gi mer på jagerfly, jagerflydeler eller andre ting som Tyrkia kan måtte ønske?

– Det er i Tyrkias interesse at Sverige blir med. Det vil styrke nordisk og baltisk sikkerhet, men også hele Nato, som er en fordel for Tyrkia. Jeg er varsom for å koble spørsmålet om svensk medlemskap med andre spørsmål. Svensk medlemskap står på egne ben og de fortjener å bli godkjent som fulle medlemmer, uavhengig av hva som skjer med andre spørsmål.

NYVALGT: Recep Erdogan sitter med nøkkelen til Sveriges søknad om å bli fullverdig Nato-medlem. I helgen ble han gjenvalgt.

Han understreker at Erdogan og Tyrkia har tatt flere steg siden Sverige søkte.

– President Erdogan og Tyrkia har også invitert Sverige til å bli medlem. Det gjorde de på toppmøtet i Madrid i fjor. Ved det vedtaket kom også Sverige veldig mye nærmere Nato, fordi de fikk en spesiell status som inviterte og dermed deltar de i Natos militære og sivile strukturer. De integreres tettere og tettere og er på et mye tryggere sted nå, sier Stoltenberg.

– Det er mye som har skjedd fra da de søkte til nå. Så jobber jeg for at det siste som gjenstår, altså den formelle ratifikasjonen, skjer så raskt som mulig i parlamentet i Ankara, sier han.

HJEM TIL SINE EGNE: Jens Stoltenberg på vei opp til scenen før panelsamtalen hos Atlanterhavskomiteen.

Venter på erstatteren

Stoltenberg har sagt at han ønsker å gi seg som Natos generalsekretær 1. oktober, men hans etterfølger er ikke annonsert.

– Hvis det ikke er kommet en ny generalsekretær før 1. oktober, kan du da stå i jobben bitte litt til?

– All min oppmerksomhet er nå på jobben som generalsekretær i Nato. Vi har en fullskala krig i Europa og lever i en farlig verden. Så er jeg helt trygg på at Nato kommer til å finne en god erstatter, sier Stoltenberg.

– Mette Fredriksen skal ha et møte med Biden møte med BidenMøtet finner sted 5. juni, som er Danmarks grunnlovsdag i Det hvite hus. Er det et jobbintervju, tror du?

– Jeg kommer ikke til å si noe om det, fordi jeg ikke ønsker å bli en del av diskusjonen om min etterfølger, sier han.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ønsker ikke å kommentere Fredriksens mulige kandidatur overfor VG.

PÅ UTGÅENDE KONTRAKT: Stoltenberg har vært Natos generalsekretær i over åtte år. Snart er det slutt, hvis han selv får det som han vil.

Advarer mot europeisk alenegang

Stoltenberg advarte tirsdag mot konsekvensene av en egen forsvarssatsing fra EU, som kommer på toppen av Nato.

Han mener at overlappende strukturer kan svekke Natos forsvarsevne i Europa.

– Du sa at vi ikke er på problematisk sted nå, men at du så enkelte utviklingstrekk. Du snakket også om faren ved å ha en retorikk om at Europa kan stå alene, hvis det kommer en ny president i USA som ikke er like hengiven til Nato-prosjektet til den som sitter nå. Hvem tenker du på da?

– Nei, jeg kommer ikke til å navngi noen, men jeg bare mener at land i Nord-Amerika og Europa kommer til å velge ledere med ulik grad av forpliktelser eller støtte til Nato, sier Stoltenberg.

GAMLE BEKJENTE: Jens Stoltenberg var generalsekretær for Nato gjennom hele Donald Trumps presidentperiode fra 2016 til 2020.

Han sier at det er viktig at Nato styrkes som institusjon, slik at de blir mindre sårbare for skifte av ledelse i enkeltland.

– Ville Donald Trump Donald TrumpTidligere amerikansk president som ønsker å stille til valg for republikanerne i neste års presidentvalg brukt en slik europeisk retorikk til å svekke Nato?

– Jeg vil ikke spekulere i hva enkelte bestemte presidenter i USA vil kunne gjøre, men jeg bare sier at det alltid har vært krefter i USA som har sagt at man ikke skal involvere seg i europeisk sikkerhet. Amerikansk deltagelse i første og andre verdenskrig kom ikke uten videre. Det var politisk omstridt. Vi må ikke gjøre det lettere for de i USA som sier at de skal være mer isolerte ved at de kan vise til utsagn og initiativer fra europeisk side som underbygger en slik tenkning, sier han.

PANELSAMTALE: Jens Stoltenberg og Anniken Huitfeldt deltok på panelsamtale hos Atlanterhavskomiteen. Samtalen ble ledet av komiteens generalsekretær Kate Hansen Bundt. SNAKKET OM MØTET: Bundt, Stoltenberg og Huitfeldt snakket til fullsatt sal. KREVER MER: Stoltenberg mener at Nato-landene må bruke mer på forsvar.

Krever større budsjetter

Stoltenberg skal onsdag og torsdag lede et uformelt møte med Natos utenriksministre, som skal jobbe med spørsmål før toppmøtet i Litauen. At det er uformelt betyr at det ikke gjøres noen vedtak.

Han varslet tirsdag at han ønsker sterkere krav til Nato-landenes forsvarsbudsjetter og mer støtte til Ukraina.

– Jeg mener det er viktig at vi støtter Ukraina både i gode og dårlige dager. Det er inspirerende å se hvordan Ukraina har greid å frigjøre områder i nord rundt Kyiv, i øst rundt Kharkiv og i sør rundt Kherson. Men det kan ikke være sånn at vi bare støtter dem når det går fremover, sier Stoltenberg.

Han sier at ukrainerne nå er i en posisjon der de kan frigjøre mer land.

PÅ BESØK: Jens Stoltenberg holdt pressekonferanse på norsk før Natos utenriksministermøte. FOLDEDE HENDER: Stoltenberg var i sin tid statsminister for Arbeiderpartiet, ikke KrF.

Positiv til F16-opplæring

– Bør de få F16-jagerfly?

– De bør i alle fall få opplæring slik at den muligheten foreligger. Ikke minst har det et langsiktig perspektiv som også går utover denne konflikten. Når konflikten ender, så er det viktig at vi gjør ukrainerne i stand til å hindre nye, russiske angrep og at historien gjentar seg. Da vil også et moderne luftvåpen være en del av det.

TALTE: Salen var stappfull da Jens Stoltenberg sto på scenen.

– Hvor raskt kan de få det hvis store Nato-land velger å si ja?

– Jeg vil ikke gå inn på akkurat hvor raskt, men vi har tidligere sett at ting kan gå raskere for Ukraina enn man forventer. Også fordi de har piloter som er trent på andre typer fly, som har en erfaring som er relevant også for F16. Det er til syvende og sist en politisk beslutning blant medlemsland når de ikke bare skal få opplæring, men også fly.