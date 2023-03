TRØSTER HVERANDRE: En elev trøster en forelder etter skytingen ved East High School i Denver.

To skutt i skoleskyting - mistenkt funnet død

To ansatte ved en skole i Denver ble skadet. En 17-årig mistenkt skal være funnet død ifølge en lokal TV-kanal.

Politiet i Denver meldte på Twitter 17:05 at de hadde rykket ut til skyting på en videregående skole i byen.

– To ansatte ved skolen ble skutt, og den mistenkte er fortsatt på frifot, meldte politiet.

De to ansatte er skadet, en av dem livstruende, mens den andre er alvorlig skadet etter skuddene.

Senere natt til torsdag melder NBC-kanalen 9 News at en mistenkt 17-åring er funnet død. Politiet har ikke bekreftet dette, men NBC siterer en anonym kilde.

Politiet fant først en bil de knytter til den mistenkte gjerningsmannen. 17-åringen ble funnet et stykke fra bilen.

Ron Thomas, politisjef i Denver, sier til CBC News at eleven som er mistenkt for skytingen, var gjenstand for en ordning som innebærer at han ransakes for våpen hver dag når han kommer til skolen.

Skytingen skal ha skjedd etter at elev gjennomgikk en slik ransaking.

– En pistol kom fram, og flere skudd ble avfyrt, forteller han.

Slike rutiner iverksettes på bakgrunn av bekymringer over tidligere oppførsel.

– Han er åpenbart væpnet og farlig og villig til å bruke våpenet, slik vi har fått vite i morges, advarte Denver-ordfører Michael Hancock ifølge NTB.

Et av ofrene skal være kritisk skadd, og det andre offeret skal være alvorlig skadd men stabil.

Skoleadministrasjonen skrev tidligere på Twitter at alle elevene var låst inne på klasserom.

Skytingen fant sted på East High School i Denver, ifølge politiet. Skolen ble åpnet i 1875 og var byens første i sitt slag.

Denver er hovedstaden i delstaden Colorado i USA.