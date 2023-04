MÅLRETTET: Nye sanksjoner denne uken er spesielt rettet mot disse to, som er tidligere eiere av henholdsvis Arsenal og Chelsea: Alisher Usmanov (t.v.) og Roman Abramovitsj.

Slik lurer de russiske oligarkene seg unna sanksjonene

Tidligere Chelsea-eier Roman Abramovitsj overførte store deler av formuen sin før Vestens sanksjoner slo inn. Eksperter sier til VG at sanksjonene har vært lite gjennomtenkte - og Vesten har vært opptatt av egne behov.

The Guardian har avslørt at Abramovitsj gjorde store omrokkeringer på formuen sin bare et par uker før Vladimir Putin beordret fullskala invasjon av Ukraina. Derfor har det blitt vurdert om også barna hans bør rammes av Vestens sanksjoner sanksjonerSanksjon er en negativ eller positiv reaksjon på noens atferd. Vestens sanksjoner mot russiske politikere og oligarker har blant annet gått på å fryse deres kontoer og eiendom i Vesten. Det er innført restriksjoner på eksport av teknologi til Russland. .

Onsdag kom USA og Storbritannia med nye sanksjoner mot Abramovitsj og en annen kjent oligark, tidligere Arsenal-eier Alisher Usmanov. Tiltakene er rettet mot de to rikingenes finansielle nettverk, heter det.

Putin var tilsynelatende godt forberedt på mange sanksjoner. Allerede på invasjonsdagen, den 24. februar, hadde han krisemøte i Kreml med de mest fremstående oligarkene.

Siden invasjonen har USA og Europa vedtatt sanksjoner mot tusenvis av rike russere og virksomheter, politiske partier og medier som driver propaganda for regimet.

I alt har Vesten frosset mer enn 600 milliarder kroner, ifølge The Russian Elites, Proxies and Oligarchs Task Force (REPO), en multinasjonal gruppe som koordinerer gjennomføringen av vestlige sanksjoner.

Likevel mangler tilsynelatende verken russiske oligarker og Vladimir Putin penger.

PROFIL: Den mest profilerte russiske oligarken, tidligere Chelsea-eier Roman Abramovitsj. Han deltok også i samtalene mellom Russland og Ukraina våren 2022.

Gruppen innrømmer også at noen av de sanksjonerte personene har klart å omgå sanksjonene og i noen tilfeller har hatt full tilgang til sine verdier.

Det har de klart på ulike metoder:

Overføre eierskapet av verdier og fond til familiemedlemmer.

Overføre til land som ikke har sanksjoner mot rike russere, som Emiratene.

Gjemme verdiene bak komplekse eierskapsstrukturer.

– Sanksjoner funker aldri på den måten som er planlagt, sier Veronika Tarnovskaya, ass. professor ved Lunds Universitet i Sverige.

– Effekten er langsiktig. Slike land tilpasser seg godt, sier hun - og legger til «tenk Iran».

– Når det gjelder Russland, har sanksjonene vært lite gjennomtenkte. Det viser seg at de som planla sanksjonene reagerte rent følelsesmessig - noe som er forståelig, men ikke effektivt.

GODE VENNER: Et av de få bildene som eksisterer av Roman Abramovitsj og Vladimir Putin sammen. Bildet er fra 2005, da Abramovitsj var guvernør i den russiske regionen Tsjukotka.

– Hva har skjedd?

– Russland er et stort land og er umulig å isolere. Økonomien har funnet andre veier. Parallellimport og nyorientering mot øst er eksempler på det. Det er et land med mange naturressurser, uendelig i prinsippet. Det er et land med folk som er vant til å leve på minimum og som lytter og tror på myndighetene.

VALUTA: En kvinne går forbi en oversikt over vekslekurser i en vekslebu i Moskva. Rubelen har falt i verdi de siste ukene.

– Forklar!

– Effekten av sanksjonene er at folket har samlet seg rundt Kreml og føler at hele verden er imot dem. Meningsmålinger fra Levada-senteret viser at patriotismen har økt og mange vanlige russere føler at det er Vesten mot oss. Oligarkene har ingen politisk makt – de er gisler av Kreml.

Tarnovskaya fastslår at det riktig nok er en langsiktig effekt, men at det ikke påvirker krigen.

– Det er en en eneste person som akkurat nå kan stoppe krigen. Det er Putin. Eller etterretningstjenesten FSB - om Putin skulle bli syk eller overfører makten.

24. FEBRUAR 2022: På invasjonsdagen samlet Vladimir Putin de fremste oligarkene i Kreml. De ble blant annet advart mot vestlige sanksjoner.

Professor Veli-Pekka Tynkkynen ved Aleksanteri-instituttet i Helsingfors er i stor grad enig:

– Vesten og EU har vært svært motvillige til å utvide personlige sanksjoner til å omfatte russiske oligarker. Bare de som tydelig er en del av Putin-regimet er nå på sanksjonslisten, mener professoren.

– Hvorfor?

– Det faktum at de store virksomhetene innen energi, metaller, gjødsel osv. i Russland er en elementær del av Putins regime, er ikke forstått i vesten.

– Hva skyldes det?

– Kanskje beskytter Vesten sine egne økonomiske behov, for eksempel metaller til EU. Eller så er tanken at ved å sanksjonere de fleste oligarker ville vesten ha begrenset utviklingen av opposisjon mot Putin.

– Hva tenker du om det?

– Ja, det kan være noen businessaktører i Russland som er mot krigen, men ved å ikke sanksjonere dem og deres virksomheter, hjelper Vesten bare den russiske krigsøkonomien til å overleve.

Professor Tynkkynen oppsummerer slik:

– Det faktum at et helt år med invasjonskrig ikke har snudd den økonomiske eliten i Russland mot Putin, er talende.

President Vladimir Putin selv tror definitivt ikke det blir lettere:

– Vi forstår alle at sanksjonene kommer til å være lenge, sier han ifølge Tass.

– Det er nødvendig å finne tiltak for å utvikle Russland på lengre sikt.