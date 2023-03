MORGENJOGG: Boris Johnson ute på sin faste joggetur i London på «den store dagen» før han skal i høring om Partygate-skandalen.

Skjebnedag for Boris: Dette risikerer han

Boris Johnson skal grilles om Partygate-skandalen. Hvis han ikke blir trodd, kan konsekvensene blir enorme, ifølge britisk ekspert.

Onsdag ettermiddag klokken 15 norsk tid stiller den tidligere britiske statsministeren foran en granskningskomité i det britiske parlamentet.

Hovedspørsmålet som skal avgjøres under høringen er: Løy Johnson for Parlamentet da han satt ved makten?

– Det er et stort drama i dag. Konsekvensene for Johnson kan bli enorme, sier den britiske professoren og statsviteren Tony Travers ved eliteuniversitetet LSE i London til VG.

OMSTRIDT: Boris Johnson er hatet og elsket i Storbritannia.

Dette er saken:

Boris Johnson og Det konservative partiet hadde flere ulovlige fester i statsministerboligen i Downing Street i London da resten av Storbritannia var i corona-lockdown.

Johnson har bedt om unnskyldning for den såkalte Partygate-skandalen, men mener at han ikke brøt noen regler.

I juli 2021 måtte han gå av som statsminister på grunn av saken. Nå må han forklare seg for Parlamentet.

Slik forsvarer han seg

Gikk Johnson bevisst inn for å føre Parlamentet bak lyset da han ble spurt ut om festene som ble arrangert i Downing Street mens landet var nedstengt under koronapandemien?

Eller trodde han oppriktig at festene ikke var i strid med reglene?

Johnson selv hevder han ikke har gjort noe galt.

I et 52 sider langt forsvarsskriv som ble offentliggjort tirsdag, sier han at forstår at Underhuset ble villedet av uttalelsene hans. Men at det ble «sagt i god tro» basert på det han visste på den tiden, og at han «aldri ville ha drømt om» å føre dem bak lyset.

Onsdag morgen, få timer før høringen, slapp granskningskomiteen et dokument på 110 sider med bevismateriale i saken. Det kan leses i sin helhet her.

Her listes det opp en rekke fester, bilder av Johnson, og skriftlige og muntlige utsagn satt opp mot gjeldende coronaregler på den tiden.

HODEBRY: Partygate-skandalen verker for Boris Johnson. Her under en pressekonferansen om corona høsten 2021.

Kan bli utvist

Mye står på spill for Johnson:

Dersom komiteen konkluderer med at den tidligere statsministeren løy, risikerer han å bli kastet ut av Parlamentet.

Reglene tilsier at den som blir suspendert i ti arbeidsdager eller mer, må bli spurt om på komme tilbake gjennom en begjæring.

Dette kan igjen utløse et såkalt suppleringsvalg i egen valgkrets, som i Johnsons tilfelle er for Vest-London.

– Og da vil han trolig tape, og da er han ute, oppsummerer professoren Travers.

EKSPERT: Tony Travers ved LSE i London.

Det er dårlig nytt for den konservative politikeren, som er blitt nevnt som mulig statsministerkandidat for Det konservative partiet ved valget som trolig blir allerede sommeren eller høsten 2024.

Les analysen: Comeback Boris’

– Han kan alltids bli gjenvalgt til Parlamentet, men Johnson vil være midlertidig ute av politikken, sier Travers.

Grilles i fem timer

Den tverrpolitiske granskningskomiteen har ettergått Partygate-skandalen i åtte måneder, og TV-sendte utspørringen av Johnson onsdag er ventet å ta fem timer.

Den endelige rapporten kommer først etter påske, og da skal Parlamentet stemme over Johnsons fremtid.

Komiteen mener at bevisene i saken undergraver Johnsons egen forklaring, ifølge en foreløpig rapport.

Og granskerne skal ha bevis for at Parlamentet kan ha blitt villedet av Johnson ikke bare én gang, men flere ganger i løpet av årene med pandemi. Det er dette siste som kan bli tungen på vektskålen.

Info Dette er Johnsons uttalelser: Johnson har flere ganger nektet for at det ble holdt fester i Downing Street under nedstengningen. Han visste ikke noe om dette, har han sagt.

Bilder skal imidlertid vise at han selv skålte i statsministerboligen i november 2020. I fjor innrømmet Johnson under press at han deltok på en hagefest i mai 2020, med 100 andre – på et tidspunkt der folk kun fikk lov til å møte én person utenfor husstanden og det var tometersregel.

Da han 8. desember 2021 fikk spørsmål fra parlamentet om en fest den aktuelle dagen, svarte han: «Nei, men jeg er sikker på at uansett hva som skjedde, så ble rådene og reglene fulgt til enhver tid». Isolert i millionbyen: Slik levde resten av London mens festene pågikk Vis mer

– Vil gjøre som han vil

Uansett hva som skjer nå, er ikke dette det siste vi ser av Boris Johnson, sier Tony Travers ved LSE i London.

– Johnson er veldig interessert i politisk makt. Tilhengerne hans mener at han er en fantastisk velgermagnet og populariteten hans er fortsatt veldig stor på visse steder, forklarer statsviteren.

Travers skisseres følgende scenarioer for BoJo, som den omstridte politikeren kalles:

Han forsøker å bli statsminister igjen. Men taper han valget, vil han ikke gidde å lede opposisjonen. – Det er veldig hardt arbeid, og du skal holde regjeringen til ansvar, men har ingen makt, sier Travers. Da vil Johnson heller bli værende i Parlamentet som en bakbenker. – Da kan han gjøre som han vil: Være en irriterende fyr, tjene penger, skrive bøker og fortsette å være en «performer».