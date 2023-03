OMREGISTRERT: Denne bobilen sto registrert på den avdøde kvinnen i 2016. I 2020 ble den omregistrert til mannen som nå er siktet for likskjending, før den ble solgt.

Fryseboks-saken: Omregistrerte bobil oppført i avdødes navn

Etter at den norske kvinnen var død, omregistrerte siktede flere biler som opprinnelig var registrert i hennes navn.

Torsdag i forrige uke tok svensk politi seg inn i et lite rødt hus, dypt inne i Värmlands skoger.

I en fryser fant de kroppsdeler fra en norsk kvinne i 60-årene.

Hun sto fortsatt oppført på adressen sammen med en annen nordmann i 50-årene, som nå er siktet for likskjending og mistenkt for drap.

Torsdag bekreftet mannens forsvarer Stefan Liliebäck til NRK at mannen har forklart at kvinnen ble lagt i fryseren i 2018.

– Han har erkjent at han har lagt liket i fryseren, og at han gjorde det i 2018, sier han til kanalen til NRK torsdag ettermiddag.

I årene etter har den siktede mannen omregistrert flere biler fra kvinnens navn til sitt eget. Det viser dokumentasjon fra den svenske Transportstyrelsens bilregister.

NRK omtalte onsdag en grå Volvo som tidligere sto registrert på den avdøde kvinnen i 60-årene. I september 2019 ble den omregistrert til siktede. Aftonbladet har snakket med ekteparet som solgte dem bilen.

En bobil registrert på kvinnen i januar 2016 ble omregistrert til den siktede mannen i juli 2020.

ØDE TIL: Huset til nordmannen ligger øde til på bondelandet i Värmland.

En lokal mann VG har snakket med forteller at han kjøpte bobilen av den siktede nordmannen i 2020.

– Jeg driver med gamle biler som jeg kjøper og selger, så jeg kom i kontakt med ham i den sammenhengen, sier han.

Ifølge den lokale mannen tok den siktede kontakt med ham om bobilen allerede i 2019, da den fortsatt var registrert på samboeren. Han takket da nei.

Les også Fryseboks-saken: Her er siktede på nabofest med samboeren VÄRMLAND (VG) Nordmannen spilte og sang på en nabofest med samboeren ved sin side. Nå er hun funnet i en fryser.

Da den siktede på ny tok kontakt om bobilen det påfølgende året hadde prisen gått kraftig ned, forteller han.

– Det virket av en eller annen grunn som om han hadde travelt med å selge den. Han solgte den til vrakpris sammenlignet med prisen fra 2019, forteller mannen og legger til:

– Han hadde også registrert bilen over på seg selv. Jeg tenkte ikke over det da, for det er jo ikke unormalt å bytte biler mellom partnere, men i etterkant har jeg innsett at han gjorde det etter at hun døde, sier den lokale mannen.

VG er kjent med at bobilen ble solgt videre til en tredje mann i august 2020. Ifølge Transportstyrelsens register er den nå vraket.

ÅSTEDET: Krimteknikere jobbet på stedet mandag.

– En liten bygd

Den lokale mannen som kjøpte bobilen i 2020 forteller at han flere ganger gjennom årenes løp har observert den siktede og den avdøde sammen, ofte kjørende i bobilen. Han beskriver sin egen relasjon til siktede som en bekjent.

– Det er en liten bygd, sier mannen.

– Når var sist du så henne?

– Det er jeg litt usikker på. Det føles ikke som det var så lenge siden, men om hun har vært i fryseboksen siden 2018, må det jo ha vært før den tid, sier han.

VG har fremlagt opplysningene for den siktede nordmannens forsvarer Stefan Liliebäck onsdag.

– Dette er nyheter for meg, og jeg ønsker derfor ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt, sier han.

Sperret av: Politiet har sperret av området rundt huset der den norske kvinnen i 60-årene ble funnet i en fryser.

Familien gikk til politiet

Svensk politi bekreftet tirsdag at de tidligere har hatt kontakt med den avdøde kvinnens familie. Til NRK har familien tidligere denne uken fortalt at de lette etter kvinnen i 2019.

– Det ble aldri formelt politianmeldt, men familien var fortsatt urolige og tok derfor kontakt med det svenske politiet, uttalte Per-Olov Forsman ved politiets avdeling for grove forbrytelser til SVT tirsdag,

Saken ble henlagt etter at politiet foretok noen kontrollopplysninger, opplyser Forsman. Han uttalte at de pårørendes bekymringsmeldinger vil bli tatt opp i fremtidige avhør i saken.

Ifølge NRK gjennomførte svensk politi avhør over telefon med kvinnens familie i går.

Benekter å ha drept samboeren

Nordmannen bestrider å ha begått et drap, men erkjenner straffskyld for likskjending.

Den siktede mannens forsvarer anket tingrettens kjennelse, men fikk ikke medhold i hovretten i Vestre Sverige. Det melder påtalemyndigheten i en pressemelding torsdag.

Det vil si at mannen fortsatt holdes varetektsfengslet under de samme vilkårene, i første omgang til 31. mars.

Kvinnens ID er ikke endelig bekreftet, og hun skal obduseres, bekrefter etterforskningsleder Linda Karlsson hos påtalemyndigheten.

– Akkurat når den er klar vet vi foreløpig ikke, men det det går nok minst en uke før vi har noe resultat, sier hun.

– Alt taler imidlertid for at avdøde er den norske statsborgeren som flyttet fra Norge til Värmland sammen med den nå varetektsfengslede mannen for flere år siden, sier Karlsson.

I løpet av etterforskningen har politiet avhørt en rekke vitner og siktede selv.

Broren til den siktede nordmannen fortalte mandag til VG om en stygg magefølelse etter å ha besøkt sin bror på sykehuset i Sverige.

Han fortalte at broren har hatt ulike forklaringer gjennom årene om hva som har skjedd med den fornærmede kvinnen i 60-årene: At hun er blitt pleietrengende, at hun var på aldershjem eller hadde mistet taleevnen på grunn av slag.

– Jeg kjenner broren min. Jeg vet om han snakker sant eller ei, sa den siktedes bror om samtalen.

Etter å ha besøkt broren på sykehuset varslet han politiet. Siktede er kjent for norsk og svensk politi fra tidligere.

Ifølge dokumenter VG har sett er han straffedømt i begge land. Han er tidligere dømt for en voldtekt og sedelighetsforbrytelser i Norge. Han er også dømt for fyllekjøring.

Har du tips til VG i denne saken? Kontakt oss her!

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med sms

Del med e-post

Del med e-post