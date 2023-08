STØTTER KUPPET: Både Russland og Nigers flagg ble vist frem under demonstrasjoner utenfor Nigers nasjonalforsamling i Niamey 30. juli.

Nigers avsatte president med kraftig advarsel: − Hele regionen kan falle under russisk innflytelse

Kuppmakerne i Niger bryter flere militære samarbeidsavtaler med Frankrike. Landets avsatte president ber verdenssamfunnet om hjelp.

Kortversjonen Nigers avsatte president, Mohamed Bazoum, ber det internasjonale samfunnet om hjelp etter forrige ukes militærkupp.

Kuppmakerne har natt til fredag brutt flere militære samarbeidsavtaler med Frankrike.

Bazoum advarer om økt russisk innflytelse i Niger og regionen rundt etter kuppet, og viser til den beryktede Wagner-gruppen. Vis mer

Washington Post har natt til fredag publisert en desperat kronikk fra Mohamed Bazoum.

Han var Nigers første demokratisk valgte statsleder siden frigjøringen fra Frankrike, men ble onsdag i forrige uke avsatt i et militærkupp.

General Abdourahamane Tiani har erklært seg som landets nye leder. Kuppmakerne hevder presidenten ikke har gjort nok for å redde det fattige landet fra ytterliggående islamistiske opprørere.

Den avsatte presidenten hevder på sin side at situasjonen bare vil bli verre med kuppmakerne ved makten. Han ber amerikanske myndigheter og resten av vesten om hjelp.

– Jeg skriver dette som et gissel. Niger er under angrep fra en militærjunta som prøver å overstyre demokratiet vårt, skriver han i Washington Post.

– Dersom de lykkes, vil det være ødeleggende for vårt land, vår region og for hele verden.

HAR TATT MAKTEN: General Abdourahmane Tiani under et møte med ministre i byen Niamey 28. juli.

Advarer mot Wagner-gruppen

Demonstranter i landet har i forbindelse med kuppet vist sterk støtte til Russland og president Vladimir Putin – og sterk motstand mot sin tidligere kolonimakt Frankrike.

Den avsatte president Bazoum er en alliert med Vesten i kampen mot militante islamister i Vest-Afrika.

Særlig har landet vært en nær alliert av USA og den tidligere kolonimakten Frankrike. Mellom 1000 og 1500 franske soldater er i Niger som del av en innsats mot ekstremistgrupper som Den islamske staten og al-Qaida, skriver Reuters.

ALLIERT MED VESTEN: President Mohamed Bazoum (til høyre) snakker under en FN-konferanse i Niger i mai 2020. FNs generalsekretær Antionio Guterres til venstre.

Natt til fredag norsk tid kunngjør kuppmakerne at de bryter flere av Nigers militære samarbeidsavtaler med Frankrike.

De sier også at ambassadørene fra Frankrike, Nigeria, Togo og USA ikke lenger er velkomne i landet, skriver NTB.

I kronikken i Washington Post advarer den avsatte presidenten Mohamed Bazoum kraftig mot mulig økt russisk innflytelse i Niger.

Sent i juli inviterte Russlands president Vladimir Putin over 50 afrikanske ledere til toppmøte i St. Petersburg.

– Med en åpen invitasjon fra kuppmakerne og deres allierte i regionen, vil hele Sahel SahelSahel-regionen strekker seg tvers over det afrikanske kontinentet fra Atlanterhavet i vest til Rødehavet i øst. Sahel utgjør et belte som er fra noen hundre til tusen kilometer bredt, og består av deler av Mali, Burkina Faso, Senegal, Mauritiania, Niger, Nigeria, Kamerun, Tsjad, Sudan og Eritrea. -regionen kunne falle under russisk påvirkning via Wagner-gruppen. Deres grusomme terrorisme har vært synlig for alle i Ukraina, skriver presidenten.

Kommentar: Kommer Prigozjin også til Niger?

Nigers naboland Mali og Burkina Faso støtter kuppmakerne i Niger.

Det er kjent at den beryktede Wagner-gruppen er til stede i Mali med sine leiesoldater, hvor de skal bidra i kampen mot jihadister og terrorister nord i landet.

– I stedet for å adressere sikkerhetsbekymringene ved å styrke seg selv, ansetter de kriminelle russiske leiesoldater som Wagner-gruppen på bekostning av folks rettigheter og verdighet, skriver Bazoum med henvisning til nabolandene.

Andre naboland i den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen Ecowas Ecowas De vestafrikanske staters økonomiske fellesskap er et regional samarbeidsorgan med 15 medlemsstater. har brutt med Niger og krevd at kuppmakerne gjeninnsetter presidenten. De har truet juntaen med at kuppet kan få militære følger, og at de vurderer å sette inn egne soldater.

Natt til fredag sier juntaen i en uttalelse at de vil ta hevn dersom dette skjer.

Aktiver kart

Flere kupp i området

Fra kyst til kyst, i den såkalte Sahel-regionen sør i Sahara, har det vært seks militærkupp i seks land, på bare tre år. Sahel er beskrevet som verdens mest konfliktfylte og neglisjerte region.

Afrika-ekspert og seniorforsker på NUPI, Morten Bøås sa forrige uke til VG at det ikke er overraskende at det skjer kupp akkurat her:

– Landene i Sahel-beltet er noen av verdens svakeste og mest dysfunksjonelle stater.

Når demokratisk valgte politikere ikke klarer å bidra til å gjøre livet bedre for borgerne sine, og innbyggerne ikke føler at de blir lyttet til, blir det lettere å gjennomføre et kupp, mener Bøås. Han forklarte også at kupptilhengerne ikke har en veldig sterk kobling ril Russland.

– Putin og det russiske flagget brukes som et symbol på motstand mot det de mener er det «imperiale vesten». De som vifter med det russiske flagget, vet sannsynligvis lite om russisk politikk eller deres handlinger i Ukraina, sa han.

