Politiet: Trusselbildet kan endre sikkerhetssituasjonen på kort tid

Svenskene og danskene har denne uken skjerpet grensekontrollen etter det økte trusselbildet som følge av koranbrenningene. Det er per nå ikke aktuelt i Norge

Koranbrenningene i Sverige og Danmark har økt trusselbildet mot våre naboland den siste tiden.

Både dansk og svensk politi skjerper nå den indre grensekontrollen.

– Det er ekstremt viktig å hindre farlige mennesker fra å komme til Sverige, sa Sveriges statsminister Ulf Kristersson (M) på tirsdag.

Politidirektoratet skriver fredag i en pressemelding at de følger situasjonen i Skandinavia tett.

− Politiet er kjent med situasjonen i våre naboland og følger utviklingen nøye. Vi har tett dialog med PST om hvordan situasjonen påvirker norske forhold, men per nå har vi ingen opplysninger som tilsier at trusselbildet mot Norge er endret, sier fungerende beredskapsdirektør Jørn Schjelderup i Politidirektoratet.

Uendret trusselbilde i Norge

Det foreligger per nå ingen nye opplysninger som endrer politiets beredskap, men det må alltid tas høyde for at utviklingen i trusselbildet kan endre sikkerhetssituasjonen på kort tid, heter det i pressemeldingen.

− Politiet har foreløpig ikke opplysninger som tilsier at sikkerhetssituasjonen i Norge er endret, men vi følger utviklingen tett og er forberedt på å iverksette nødvendige tiltak dersom situasjonen endrer seg, sier Schjelderup i pressemeldingen.

Ifølge Sveriges justisminister Gunnar Strömmer (M) har Sverige gått fra å være et legitimt terrormål, til et prioritert terrormål.

Fredag ettermiddag holder dansk politi en pressekonferanse om situasjonen.

Torsdag sa seniorrådgiver Eirik Veum i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) til VG at sikkerhetssituasjonen og trusselnivået i Norge ikke er vesentlig endret.

– PST er i tett dialog med politiet, andre aktører i Norge og i utlandet om situasjonen. Vi vurderer fortløpende om vår vurdering av trusselbildet skal endres, sa han.

Hackere sto bak hevn-SMS

Natt til torsdag fikk flere norske og danske telefonnumre en SMS om hevn for koranbrenningene.

Fredag sier PST til NTB at en utenlandsk hackergruppe trolig står bak.

– Natt til torsdag ble det sendt tekstmeldinger til enkelte norske mobilnumre der muslimer ble oppfordret til å ta hevn på grunn av flere tilfeller av koranskjending i skandinaviske land. Det ble fremstilt som om det var ledere i Hizbollah som sto bak oppfordringen. PSTs undersøkelser tyder imidlertid på at det ers en utenlandsk hackergruppe som står bak utsendelsen av tekstmeldingene. Hensikten var trolig ikke religiøst motivert, sier seniorrådgiver Eirik Veum i PST til NTB.