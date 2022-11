New Zealand: Ungdom vant i høyesterett

En gruppe ungdommer på New Zealand som ønsker stemmerett fra 16 år, har vunnet frem i landets høyesterett.

For to år siden anla gruppen «Make It 16» søksmål mot staten. De mente det var diskriminering av 16- og 17-åringer at de ikke fikk stemme. Mandag ga høyesterett dem rett.

Gruppen har blant annet argumentert med at 16-åringer bør få stemmerett fordi klimaendringene i større grad vil påvirke dem og deres fremtid.

Domstolens avgjørelse betyr at parlamentet nå krenker unge velgeres fundamentale rettigheter, og derfor må vurdere å senke stemmeretten, skriver The Guardian. For at lovforslaget skal gå gjennom, kreves det at 75 prosent av parlamentsmedlemmene stemmer for.

Det er bare i Brasil, Cuba, Malta og Østerrike at stemmerettsalderen er 16 år og oppover. I Skottland kan 16-åringer stemme ved valg til det skotske parlamentet, men ikke ved valg i Storbritannia, skriver NTB.

Statsminister Jacinda Ardern

Landets statsminister Jacinda Ardern, er selv enig i at stemmeretten bør senkes, og regjeringen skal fremme et lovforslag om dette. Ikke alle partiene i parlamentet ønsker å senke stemmerettsalderen.

Sanat Singh (18), en talsperson for «Make It 16», betegnet seieren i høyesterett som historisk både for de unge og for landet.

Han sier at eksistensielle spørsmål som klimaendringer, pandemi-håndtering og hvordan det står til med demokratiet, er viktige saker som hovedsakelig vil angå de som er unge i dag.

– Derfor er det så viktig at vi får være med å bestemme, sier han til Sky News.