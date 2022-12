Aktiver kart

Russisk industrileder funnet død ved hotell i India

Indisk politi gransker det plutselige dødsfallet til den russiske industrimagnaten Pavel Antov. Han skal ha falt utfor en hotellterrasse på julaften.

NTB

Antov var i følge med tre andre russiske statsborgere på et ferieanlegg i byen Rayagada i den østlige delstaten Odisha.

Den 65 år gamle Antov ble funnet i en blodpøl bare to dager etter at et annet medlem av reisefølget, Vladimir Bidenov, ble funnet bevisstløs, øyensynlig rammet av et slag. Helsepersonell klarte ikke å få liv i ham.

Gransking

Indisk politi opplyser at de ser gjennom videoopptak fra kameraer ved hotellet, avhører personalet og avventer en endelig dødsårsak.

– Alle mulige sider ved disse to dødsfallene blir gransket. Så langt ser det ut som Antov ved et uhell falt utfor en hotellterrasse, sier den regionale politisjefen Rajesh Pandit til AFP.

En annen politioffiser, Vivekanada Sharma fra politiet i Odisha, sier ifølge BBC at Antov var deprimert over vennens død to dager tidligere.

Ikke noe kriminelt

Den russiske konsulen i Kolkata, Aleksej Idamkin, sier ifølge Tass at politiet ikke finner noe kriminelt knyttet til de to dødsfallene. En lokal turistguide, Jitendra Singh, sier til pressen at Bidenov kan ha konsumert mye alkohol.

Antov grunnla kjøtt- og pølsefabrikken Vladimir Standard i byen Vladimir øst for Moskva. Forbes anslo i 2019 hans formue til rundt 140 millioner dollar. Han var en kjent figur i Vladimir, der han var leder for en landsbruks- og økologikomité.

I juni la han ut en melding i sosiale medier som ble oppfattet som kritikk av den russiske bombingen i Ukraina. Meldingen ble raskt slettet, og Antov la ut en ny der han ga sin støtte til president Vladimir Putin og kalte seg en patriot.