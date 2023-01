STOR AKJSON: På grunn av de biologiske og kjemiske farene brukte politiet sikkerhetsdrakter under pågripelsen av den terrormistenkte mannen.

Mann pågrepet for terrorplanlegging i Tyskland

En 32 år gammel iransk statsborger ble sent lørdag kveld pågrepet av tysk politi. Mannen er mistenkt for å ha planlagt en terrorhandling med giftstoffer.

Saken oppdateres.

Tungt bevæpnede politifolk fra den tyske spesialstyrken stormet lørdag kveld en bygård i Castrop-Rauxel.

Nødetatene på stedet hadde på seg beskyttelsesdrakter, ifølge det tyske nyhetsbyrået DPA.

Spesialstyrken skal ha kamuflert seg ved å bruke brannbiler til stedet, skriver den tyske avisen Bild.

Kort tid etter stormingen førte politiet to unge menn ut av bygningen, skriver Bild.

Den ene kun iført boksershorts og en skinnjakke over skuldrene, og den andre i T-skjorte og boksershorts.

Den ene mannen er mistenkt for å ha skaffet seg giftstoffene cyanid og ricin til bruk i en terrorhandling, ifølge en uttalelse fra tysk påtalemyndighet tidlig søndag morgen.

Ricin er et giftstoff som regnes som et biologisk våpen.

– Personen er mistenkt for å ha forberedt en alvorlig voldshandling som ville vært farlig for samfunnet, sier påtalemyndigheten.

Også en annen person er i politiets varetekt. Politiet opplyser ikke om giftstoffene faktisk ble funnet i søket, men skriver at de har sikret seg bevis som vil gjennomgås.

Fikk tips

Ifølge Bild skal det nasjonale, tyske kriminalpolitiet ha etterforsket den terrormistenkte i flere dager.

Tyske sikkerhetsmyndigheter skal ha fått advarsel fra «en venn av den hemmelige tjenesten» om at det var fare for et bombeangrep, skriver samme avis.