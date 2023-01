LENINS UTSIKT: En statue av Vladimir Lenin, Sovjetunionens grunnlegger, skuer over aktivitetsleiren Artek på Krim.

Ukrainske barn sitter fast på russisk sommerleir

Ukrainske barn fikk tilbud om et gratis ferieopphold på Krim-halvøya. Flere måneder senere er mange fortsatt ikke kommet hjem.

I sommer fikk foreldre i de okkuperte områdene i Ukraina muligheten til å sende barna sine til aktivitetsleirer på Krim-halvøya og i Russland.

Nå forteller flere ukrainske foreldre at barna deres, etter uker og måneder, fortsatt ikke har kommet hjem igjen, skriver The Guardian.

Avisen har snakket med åtte ukrainske familier, som alle har sendt barna sine fra okkuperte områder til russiskdrevne aktivitetsleirer i år.

En kvinne, navngitt som Nadia, forteller at hennes 14 år gamle sønn reiste fra Kherson by til pionerleiren Artek på Krim-halvøya i begynnelsen av oktober. Opprinnelig skulle han være der i to uker.

Siden har moren gjentatte ganger fått beskjed om at sønnens opphold har blitt forlenget.

FERIESTED: Russiske pro-Kreml-aviser kaller Artek «eventyrlandet der drømmer går i oppfyllelse».

Krims store stolthet

Artek ligger i Hurzuf på sørspissen av Krim, og åpnet i 1925. Historisk sett har leiren vært et yndet sommersted for barn. Kjente figurer som Fidel Castro og Mikhail Gorbatsjov besøkte stedet, før paradiset forfalt etter at Sovjetunionen ble oppløst på 1990-tallet.

Etter Russlands annektering av Krim i 2014, har president Vladimir Putin spyttet 2,5 milliarder kroner inn i gjenoppbyggingen av sommerleiren.

Artek er ansett som et av Kremls største prestisjeprosjekter i regionen. Hit har russiske myndigheter sendt titusenvis av håndplukkede barn for å lære dem opp til å bli gode patrioter.

Da VG besøkte stedet i 2016, oppholdt tre tusen barn seg der samtidig.

– Vi klare for å dø for landet vårt, nå, sa Soslan Kevrosov til VG.

Men den gang var ingen av deltagerne ukrainske – i motsetning til nå.

AKTIVITETER: Barna får delta på en rekke aktiviteter på leiren, deriblant roing. Dette bildet ble tatt av VGs fotograf under en reportasjereise til Artek-leiren i 2016.

Flere hundre barn sitter fast

I juni annonserte administrasjonen for Kherson-regionen på Telegram at 60 barn var på vei til Artek-leiren. Samtidig meldte russiske medier at nesten 400 barn ble sendt fra Mariupol til barneleiren Scarlet Sails, som ligger ved kysten av Finskebukta.

Leirene ble reklamert som en «pause» fra krigen, med variasjoner av sport, kunst, lek og svømming. Men ifølge foreldrene og flere videoer på nett, har barna også blitt lært om invasjonen fra russisk side, russisk og sovjetisk historie, samt russisk kultur.

Kherson by ble frigjort av ukrainske styrker i november. Men for familier som Nadias er kampen langt fra over.

Hundrevis av barn blir angivelig nektet å dra hjem grunnet de pågående kampene, så vel som Ukrainas «okkupasjon» av områder som Russland hevder å ha annektert.

Noen av barna er så unge som seks år, skriver The Guardian.

Hjemme i Russland fremstilles deportasjonen av barna som et forsøk på å redde dem fra krigen. I oktober opplyste det russiske nyhetsbyrået Tass at rundt 4500 barn fra Kherson og Zaporizjzja befant seg i sommerleirer på Krim-halvøya.

SOVJETISK PARADIS: Barn fra hele Sovjetunionen besøkte Artek i sin ungdom.

I slutten av november videresendte Nadias sønn talemeldinger til foreldrene, hvor en av de ansatte forteller ham at han ikke får returnere til Kherson på grunn av hans «proukrainske synspunkter».

«Du er i Russland. Jeg vet ikke hvem som skal ta seg av deg nå, men du skal ikke tilbake til Kherson, det er hundre prosent sikkert», sier en mann i talemeldingen, ifølge avisen.

«Du kan takke moren din for det».

I talemeldingene blir gutten fortalt at hans mor vil ha ham «tilbake til Ukraina», noe som motsier den russiske påstanden om at Kherson er en del av Russland.

Ikke råd til å hente dem

Dersom foreldrene vil ha barna hjem, må de hente dem selv. Dette krever at de krysser det farlige sjekkpunktet gjennom frontlinjen – eller forlater Ukraina og reiser via Polen og de baltiske landene.

Mange av foreldrene er ikke i stand til å reise grunnet dårlig økonomi, sier de til The Guardian. Videre forteller de at selv om barna deres ble sendt til Krim frivillig, hadde de kun sagt ja til et kort opphold.

Noen av de som avisen har snakket med, frykter at Russland ønsker å bruke barna som pressmiddel i bytte mot russiske krigsfanger. Andre mener Kreml ønsker å assimilere barna til det russiske levesettet.

I en av videoene kan en se hundrevis av barn synge den russiske nasjonalsangen. De fleste ser ikke ut til å kunne ordene.

Forholdene på Artek og de andre leirene skal riktignok være gode. Barna skal ha fortalt foreldrene at de bor på hotellrom, og at de blir tatt med på utflukter.

KREMLS STOLTHET: Artek er et av prestisjeprosjektene til Russland på Krim-halvøya. Her besøker president Vladimir Putin leiren i 2017.

Flyttet uten varsel

I andre tilfeller har barn blitt flyttet fra en leir til en annen, uten at foreldrene har blitt informert. En forelder sier at hun dro til Artek-leiren for å hente datteren sin, for så å finne ut at hun var blitt flyttet til Adygea-republikken i Russland.

En annen mann hevder at han måtte true de ansatte for å få sønnen sendt hjem. Videre sier han at folk er redde for å be om hjelp fra ukrainske myndigheter, fordi de frykter å bli stemplet som tilhengere av det russiske regimet.

– Vi hører mange historier gjennom jungeltelegrafen om barn som sitter fast på Krim. Men politiet sier at foreldrene ikke har meldt dem savnet, sier Volodomyr Zhdanov, en rådgiver for de regionale myndighetene for savnede mennesker i Kherson

En talsperson for Kherson-politiet sier at de ikke kan kommentere saken, fordi den er under etterforskning av flere instanser.

PATRIOTISME: En gruppe av ungdommene er samlet under en ettermiddagstime med taler om mot og patriotisme. Bildet er tatt av VGs fotograf under en reportasjereise i 2016.

Barna som sitter fast i de russiskdrevne sommerleirene kommer i tillegg til flere tusen barn som bor på barnehjem i de okkuperte områdene av Ukraina.

FN-konvensjonen om barns rettigheter forbyr «ulovlig overføring og ikke-overføring av barn til utlandet».

Ukrainas menneskerettighetsombudsmann, Dmytro Lubinets, har uttalt at dette er en del av Russlands «folkemord mot Ukraina», som utsletter den ukrainske identiteten gjennom å «omskolere fremtidige generasjoner».

Til den russiske TV-kanalen Crimea24 TV har Tatiana Makarova, en av lederne i Artek-leiren, sagt at deres oppgave er å «fjerne det psykologiske presset som legges på barna som kommer fra områdene der krigen skjer».

Direktør ved skolen, Aleksej Kasparsjak, sa i 2016 til VG at han mener barna bør være takknemlig mot landet som gir dem muligheter.

– Da er det viktig å understreke at du skylder landet ditt den patriotismen.