JULEFEIRING: President Volodymyr Zelenskyj fotografert under sin tale i kongressen i USA denne uken.

Ukraina kan for første gang feire jul samtidig med Vesten: − Markerer avstand til Russland

Selv spørsmålet om når julen skal markeres, er et stridstema mellom Ukraina og Russland. For første gang kan ukrainerne feire jul samtidig som Vesten.

Den er den ortodokse kirken i Ukraina som har bestemt at de troende for første gang skal kunne feire jul den 25. desember - om de ønsker.

Ukraina har - som Russland - alltid feiret jul 6. og 7. januar - etter den julianske kalenderen. Norge og Vesten bruker den gregorianske kalenderen med 24. og 25. desember som julaften og 1. juledag.

– Dette er en del av den ideologiske striden mellom Ukraina og Russland, sier professor emeritus Kristian Gerner ved Lunds universitet til VG.

– Hva betyr det at ukrainerne nå skal kunne feire jul den 25. desember?

– Det er nok et ledd i markeringen av at «vi tilhører Vesten, Russland hører til Øst-Europa». Det er en markering av avstand til Russland.

– Dette har med at den ortodokse kirken i alle år har feiret jul etter den julianske kalenderen. Det er det som den ukrainske kirken nå åpner for å gjøre noe med.

HELTER: Ei lita jente og hennes mor henger engler på et juletre på Uavhengighetsplassen i Kyiv. Englene skal markere de som mistet livet i forbindelse med urolighetene vinteren 2013/2014.

Stemningen for å feire jul samtidig med Vesten har økt siden Russlands invasjon den 24. februar, skriver Politico.

– Særlig etter den fullskala aggresjonen fra Russland, er det et ønske å bli en del av den vestlige kirkefamilien, sier erkebiskop Fedir til Christianity Today.

For å forklare nærmere det som skjer nå, må vi faktisk ta en historietime:

Det var lenge tre ulike ukrainske kirker, hvorav den ene lå under patriarken i Moskva (UPTs).

Bare kirken under Moskva har vært anerkjent av andre ortodokse kirker.

Så i desember 2018 slo de to andre kirkene - de som ikke lå under Moskva - seg sammen (PTsU), og i januar 2019 utstedte Konstantinopel en erklæring om at dette er den anerkjente kirken i Ukraina. Dette rokket ved en flere hundre år gammel avtale om at patriarken i Moskva skulle ha myndighet over kirken i Ukraina.

Den kirken som har ligget under Moskva, har av Kyiv blitt beskyldt for å gå russernes ærend i krigen. Enkelte prester har blitt anklaget for forræderi. I mai sa denne kirken at de har brutt med Moskva. Men mange ukrainere tror ikke noe på at de virkelig har brutt med Moskva-patriarken (som er en ivrig tilhenger av president Putin)

Politico skriver at 7.000 kirker nå berøres av muligheten til å feire jul som i Vesten. Men det er ingen tvang, understreker ukrainske erkebiskopen.

Denne delen av den ortodokse kirken har på sine hjemmesider publisert en melding der det blant annet står at de noterer seg «en forverring av kalendertvister».

Det heter at «det er mulig å holde en gudstjeneste til ære for Kristi fødsel i henhold til den julianske kalenderen den 25. desember 2022».

Erkebiskopen er imidlertid forsiktig i sine uttalelser og sier ifølge Politico at dette i år kommer i tillegg til den tradisjonelle feiringen 6. og 7. januar.

Nesten halvparten av ukrainerne går inn for å flytte julen til de «vestlige» datoene, ifølge en meningsmåling gjengitt av Politico.

Erkebiskopen sier at de vil vurdere hva de skal gjøre i fremtiden - ikke minst ut fra hvor mange menigheter som benytter muligheten til å feire den 25. desember i år.

Siden 2017 har 25. desember vært fridag i Ukraina, uten at det har vært noen kirkelig høytid. Samtidig har 7. januar - som er 1. juledag etter den julianske kalenderen - blitt feiret som ukrainernes jul. Nå knytter altså kirken feiring den 25. desember for første gang direkte til markeringen av Jesu fødsel.

En talsperson for UPTs, altså den kirken som har ligget under Moskva, avfeier ifølge Politico beslutningen om å kunne feire jul samtidig med Vesten som et politisk stunt.

Talspersonen, metropolitt Klyment, hevder at beslutningen er et bevis på at den rivaliserende kirken ikke er en religiøs organisasjon, men derimot en politisk organisasjon som ivrer etter å tekkes myndighetene i Kyiv.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj advarer mot faren for nye russiske angrep i julen.

– Når høytiden nærmer seg, kan russiske terrorister bli aktive igjen. De avskyr kristne verdier og alle verdier generelt sett, sier president Zelenskyj.