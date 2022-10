MOT HAT: Gatene i Bratislava var fulle av folk i solidaritet etter skytinga mot ein homobar i hovudstaden.

Demonstrerte mot hat etter skyting utanfor homobar i Bratislava

Tusenvis av menneske samla seg i Slovakia sin hovudstad søndag, etter at personar vart drepen utanfor ein homobar tidlegare denne veka.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Mange seier at LHBTI+ er ein ideologi. Men eg såg blodet til vennane mine på fortauet. Eg såg lika deira, ingen ideologi, sa eigar av utestaden Teplaren, Roman Samotný i sin tale til demonstrantane.

Rundt 20.000 menneske var samla i gatene i Bratislava søndag i protest mot hat, høgreekstremisme og diskriminering.

Dette omtalar avisa Spectator.

Hadde Behring Breivik som førebilete

Ein 19 år gammal gjerningsmann har tilstått å stå bak angrepet, som skjedde onsdag, like etter klokka 19.

Han lasta opp eit manifest på nettet, der han gir uttrykk for nynazistiske og homofobe haldningar. Der skriv han at han har hatt Anders Behring Breivik og andre høgreekstreme terroristar som førebilete, skriv nyheitsbyrået NTB og DPA.

Den 19 år gamle gjerningsmannen skaut og tok livet av to bargjestar og skada ein av dei tilsette. Etter å ha tilstått tok han sitt eige liv.

DREPT: Fleire har lagt ned blomstrar utanfor utestaden Teplaren, der to menneske var skoten og drepen.

Ber om vern

Før demonstrasjonsmarsjen søndag har LHBT-organisasjonar i landet kravd tiltak frå regjeringa for betre vern og likeverd for skeive innbyggarar i Slovakia.

– Vi kjem ikkje til å vere stille, ropte dei medan dei gjekk gjennom gatene og mot nasjonalforsamlinga.

Zlatica Maarová frå ein av organisasjonane seier til avisa at skeive heile tida er trua av hat.

– Eg nektar å be dottera mi om å ikkje vise seg offentleg eller å ikkje leve sitt liv autentisk og ærleg, seier ho.

Slovakia er rekna som eit konservativt land med mange sterkt religiøse katolikkar. Ifølgje Equaldex si oversikt er folk flest negative til likekjønna ekteskap, homofile foreldre og homofili generelt.

PRESIDENTEN: Eigar av utestaden, Roman Samotný, i eit sterkt møte med president Zuzana Čaputová.

– Folk er redde

I demonstrasjonstoget vart namna til dei to døde, Matúš og Juraj, heldt opp på plakatar.

Samotný fortel at baren Tepláreň er ein av få møtestadar for homofile i landet, ein stad der medlemmar av dette samfunnet skulle kunne kjenne seg trygge.

– Matúš og Juraj var skjøre, sårbare. Dei håpte dei kunne bli respektert, men det fekk dei ikkje sjansen til, seier han til avisa.

Hendinga har skapt frykt.

– Folk er redde no. Dette var ikkje ei ulykke. Drapsmannen kom hit for å drepe folk. Han hadde planlagt dette lenge, seier Samotný.

Debatt om regnbogeflagg

Fredag hadde presidentpalasset i hovudstaden oppe eit regnbogeflagg, saman med det slovakiske flagget og EU-flagget, for å vise sin støtte. Bratislava-slottet var også lyst opp for å minnast offera.

Dette skjer ei veke etter at parlamentet debatterte eit forslag om å forby regnbogeflagg på offentlege bygg.

President Zuzana Čaputová deltok sjølv i minnemarkeringa og statsminister Eduard Heger marsjerte saman med folkemengda.

– Eg beklagar at de ikkje kan kjenne de trygge i Slovakia. De høyrer heime her, de er verfidulle for samfunnet vårt, sa Čaputová i sin tale.

Bratislava sin regionale guvernør, Juraj Droba, har oppfordra politikarane i landet til å eintydig fordømme angrepet, skriv Spectator.