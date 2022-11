Hamed (37) og Mina (54) har jobbet for norske myndigheter. Nå føler de seg forlatt. Mina har fått avslag på sin asylsøknad.

Rødt krever svar om asylnekt: − Direkte flaut

BEIRUT (VG) Mange av de som tidligere jobbet på den norske ambassaden i Afghanistan, er blitt nektet asyl og frykter nå for livene sine. Partiet Rødt forventer at regjeringen snur i avgjørelsen.

Fredag publiserte VG et intervju med afghanere som har jobbet på den norske ambassaden i Afghanistan.

En gruppe på femten afghanere opplever at de er i livsfare, og frykter for livet sitt fordi de har jobbet for Norge.

Samtidig har mange av dem fått avslag på sine asylsøknader etter at regjeringen i sommer lanserte en ny søknadsordning for ansatte som hadde jobbet for Norge.

Mange av dem faller utenfor ordningen.

Stortingsrepresentant for Rødt, Tobias Drevland Lund, reagerer sterkt på opplysningene som fremkommer i VGs artikkel.

Derfor sendte han fredag spørsmål til utenriksminister Anniken Huitfeldt:

«Mener statsråden at Norge ikke har et ansvar for å beskytte afghanske borgere som har jobbet for norske myndigheter i Afghanistan?»

KREVER SVAR: Rødt-politiker Tobias Drevland Lund krever at utenriksminister Anniken Huitfeldt (bildet) svarer på hvorfor afghanske ambassadeansatte ikke tilbys asyl.

Da Norge evakuerte ut av Afghanistan i fjor høst etter Talibans inntog, tok de med seg lokalt ansatte som da var ansatt og deres nære familiemedlemmer.

Men tidligere ansatte ved den norske ambassaden ble ikke hentet ut.

I de nye retningslinjene for å kunne søke om overføring og asyl til Norge heter det at de ambassadeansatte må ha jobbet for Norge etter 2015. Dermed faller mange av dem utenfor ordningen.

– Det burde ikke ha noe å si når de jobbet for Norge, man burde jo hjelpe disse folkene. Det de utsettes for, er umenneskelig, og nå er de i livsfare, sier Tobias Drevland Lund til VG.

Og legger til:

– Vi har et ansvar for disse tidligere ansatte og familiene deres.

Taliban har flere ganger gjentatt at de ikke vil skade dem som har jobbet for vestlige myndigheter.

– Regjeringen har gitt en generell amnesti, sa talsperson Abdul Qahar Balkhi hos utenriksdepartementet i Taliban til VG i oktober.

Samtidig har flere menneskerettighetsorganisasjoner, blant annet Amnesty, rapportert om utenomrettslige drap, trusler og tortur av mennesker som har jobbet for Vesten.

LIVREDD: 37 år gamle Hamed jobbet på den norske ambassaden i åtte år. Nå frykter han for hva Taliban vil gjøre om de finner han.

Lund er selv i kontakt med flere av dem som tidligere har jobbet for Norge i Afghanistan, og får regelmessig meldinger og bilder fra dem, forteller han.

– Men Norge har jo hentet og gitt asyl til mange afghanere. Hvorfor skal akkurat disse få innvilget asyl?

– Disse burde prioriteres fordi dette er mennesker som har kjempet med det norske flagget på brystet, eller risikert livet ved å jobbe på den norske ambassaden. Da mener jeg Norge har et ansvar for å ta vare på dem.

– Det er direkte flaut at Norge skyver bort dette ansvaret, sier han.

Nå forventer han at regjeringen snur i avgjørelsen og hvilke kriterier de har lagt til grunn.

– Jeg håper at man i lys av denne VG-saken ser på dette på nytt. Vi må sørge for at disse menneskene blir beskyttet. Her ser vi at andre land, slik som USA og andre nordiske land, har tatt et større ansvar for sine ansatte og hentet ut langt flere mennesker enn vi har gjort.

Info Afghanistan – kjapt oppdatert I 2001 invaderte militære styrker fra vestlige land, deriblant Norge, Afghanistan. Målet var å knuse al-Qaida som hadde stått bak terrorangrepet mot USA 11. september. Også Taliban, som da regjerte, skulle nedkjempes.

I 20 år forsøkte vestlige land på statsbygging, men klarte aldri å nedkjempe Taliban. Da USA og resten av de vestlige landene trakk sine militære styrker ut i august i fjor, kollapset det afghanske regjeringsapparatet og titusenvis av mennesker flyktet. Samtidig rykket Taliban inn og overtok makten.

Taliban har siden slått ned på kvinners rettigheter, ytringsfrihet og nektet jenter fra 7. klasse og oppover utdanning.

Den økonomiske situasjonen er også blitt kraftig forverret, og 95 prosent av befolkningen lever nå i fattigdom. Det er en økning på 70 prosent siden i fjor.

En ny rapport fra FN tegner opp et bekmørkt bilde av den økonomiske situasjonen i landet. Bank- og finanssystemene har kollapset, og innen midten av 2022 hadde 700.000 jobber gått tapt, de fleste blant kvinner. Et av fem barn står i fare for alvorlig underernæring, særlig sør i Afghanistan.

Norge brukte samlet minst 20 milliarder på krigen og sivil bistand. Ti norske soldater ble drept.

Høsten 2022 setter VG fokus på Afghanistan gjennom en rekke artikler. Vis mer

Slik svarer Utenriksdepartementet

VG har fremlagt Rødts kritikk til Utenriksdepartementet (UD), og spurt om en kommentar fra utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Statssekretær Eivind Vad Petersson uttaler seg via UDs kommunikasjonsavdeling.

– Situasjonen i Afghanistan er utvilsomt vanskelig for svært mange afghanere, uavhengig av om de har jobbet for andre lands myndigheter eller ikke. Men det er ikke nødvendigvis sammenheng mellom tidligere ansettelsesforhold mange år tilbake i tid og påstander om forfølgelse fra Taliban, sier han.

Så følger han opp med:

– Alle våre lokalt ansatte og deres nærmeste familie ble evakuert til Norge i august i fjor. Alle som ønsket å bli i Norge fikk status som kvoteflyktninger og ble bosatt i kommuner i Norge.