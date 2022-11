Taliban-soldatene

Talibans narkokrig

De er hele tiden på vakt.

I tre firehjulinger patruljerer Taliban-soldatene Kabuls gater, der de håndhever sharia-loven.

Kommandanten Shakur (38) er stolt over å kunne gjøre nettopp det, og har tatt med VG ut for å vise hvordan de jobber.

– Vi slo ned dem som hadde invadert landet vårt. Så nå er vi så blide og glade for at vi kan tjene folket vårt, forteller han.

En av de viktigste oppgavene de utfører, ifølge dem selv, er å sørge for lov og orden.

Pekefingeren hviler langs løpet på automatvåpenet.

Bilene snirkler seg gjennom den tette trafikken i Kabuls gater, forbi flere veisperringer Taliban har opprettet.

Plutselig bråstopper kolonnen.

Soldatene stormer ut mot en gruppe narkomane.

– Bli, bli!

Ikke flykt!,

roper Taliban-

soldatene. De narkomane

stilles opp på rekke.

Taliban-soldatene søker gjennom lommene på noen av mennene. Men det er ikke brukerne de jakter i dag, det er selgerne.

En av soldatene strammer neven rundt en walkietalkie og dunker den i ryggen til en antatt selger.

Soldatene ler mens mannen forsøker å vri seg unna slagene.

Denne gangen får han gå videre.

Men soldatene er ikke ferdige.

Like ved har en gruppe på tjue narkomane samlet seg i en undergang.

Der er de fanget.

For å komme seg ut må de forsere de bevæpnede Taliban-soldatene. Hos en av soldatene dingler håndjernet fra vesten.

Flere av dem fniser.

En annen soldat tar opp en sandal fra bakken og kaster den på de narkomane i undergangen.

De løfter armene og forsøker å beskytte seg.

Den samme soldaten tar så tak i en søppelpose og kaster også den ned mot gruppen av narkomane.

Taliban-soldatene hopper opp på lasteplanene igjen, og kjører videre.

– Vi så nettopp at dere slo en narkoman. Bruker dere vanligvis vold når dere møter narkomane?

– Det har vi ikke lov til. Vi ser etter smuglere og selgere, forteller kommandanten Shakur.

Han utbroderer ikke mer, men forteller heller om hvordan de skal bli kvitt narkotikaproblemet.

– Vi ønsker å fjerne alle fra gatene og flytte dem til sykehuset, men dessverre er kapasiteten dårlig. Problemet er også at de bare kommer tilbake igjen etter behandling, forteller han.

Mens Taliban-soldatene fortsetter å patruljere gatene på jakt etter brudd på sharia-loven, er det andre som lever i skjul.

Med tommelfingeren tennes gnisten.

Lighteren varmer opp en liten hvit klump som hviler på en flik aluminiumsfolie.

Hvit heroinrøyk avgis.

Den stiger inn i bongen, inn i lungene. Den kjemiske reaksjonen starter i kroppen, døyver trangen han har hatt.

Den gamle mannen sitter på huk under en bro i sentrum av Kabul. Han er helt i sin egen verden, men er samtidig del av et samhold.

Hundrevis av andre sitter også der i det stummende mørket.

Her bor de, dag og natt, mens verden leves noen få meter over dem. En strøm av flytende kloakk flyter forbi dem der de sitter.

En av mennene brenner søppel for å holde varmen.

Lukten av død og avføring er så sterk at de som krysser på broen ovenfor, dekker til munn og nese.

– Det er mange unge som har dødd her. Da må vi gravlegge dem under broen, forteller Atiqullah (26).

Stramme kinnbein rammer inn ansiktet hans. I åtte år har han vært avhengig.

– Den forrige regjeringen tok likene, men Taliban bryr seg ikke, hevder han.

Når noen dør, graver de bare en grunn grav i elveleiet og legger liket der. Noen får ikke engang en grav, og blir bare liggende, ifølge 26-åringen.

Tre millioner.

Det er tallet på narkomane i Afghanistan, et land med 40 millioner innbyggere. De fleste bruker opium, som heroin kommer fra.

Dette ønsker Taliban å endre. Igjen.

For da Taliban sist satt ved makten, frem til 2001, var narkotika-produksjonen blitt så godt som ikke-eksisterende.

Taliban hadde nemlig nedlagt et forbud mot produksjonen like før, og regjerte med brutal jernhånd.

Men etter at Vesten invaderte i 2001, begynte opiumvalmuene igjen å blomstre, og Afghanistan ble verdens største heroinprodusent.

Det ble også en sentral inntektskilde for Taliban mens de førte geriljakamp mot vestlige soldater.

Mye av produksjonen foregikk i den sørlige delen av landet, hvor Taliban stod sterkt. De som stod bak, var mange av Talibans viktigste støttespillere - bønder på landsbygda.

FN har anslått at Taliban tjente over 3,6 milliarder kroner på opiumshandel mellom 2018 og 2019.

Kampen mot narkotika ble også viktig for USA og de andre allierte, for omkring 90–95 prosent av heroinen som nådde Europa, stammet fra Afghanistan.

USA brukte i snitt 1,5 millioner dollar - hver eneste dag - på kampen mot narkotika i Afghanistan, forteller Arne Strand, Afghanistan-forsker ved Chr. Michelsens Institutt i Bergen.

Men de ble ikke kvitt problemet, for også flere av dem som produserte og tjente seg rike på narkotikaproduksjonen, var beskyttet av sentrale medlemmer av den afghanske regjeringen, forteller Strand.

Dermed gikk de fri.

– Til slutt var produksjonen en større inntektskilde for Afghanistan enn den legale økonomien. Da ble det også veldig vanskelig å gjøre noe med dette, fordi det også var blitt en så viktig inntektskilde for den fattige delen av befolkningen.

Info Afghanistan – kjapt oppdatert I 2001 invaderte militære styrker fra vestlige land, deriblant Norge, Afghanistan. Målet var å knuse al-Qaida som hadde stått bak terrorangrepet mot USA 11. september. Også Taliban, som da regjerte, skulle nedkjempes.

I 20 år forsøkte vestlige land på statsbygging, men klarte aldri å nedkjempe Taliban. Da USA og resten av de vestlige landene trakk sine militære styrker ut i august i fjor, kollapset det afghanske regjeringsapparatet og titusenvis av mennesker flyktet. Samtidig rykket Taliban inn og overtok makten.

Taliban har siden slått ned på kvinners rettigheter, ytringsfrihet og nektet jenter fra 7. klasse og oppover utdanning.

Den økonomiske situasjonen er også blitt kraftig forverret, og 95 prosent av befolkningen lever nå i fattigdom. Det er en økning på 70 prosent siden i fjor.

En ny rapport fra FN tegner opp et bekmørkt bilde av den økonomiske situasjonen i landet. Bank- og finanssystemene har kollapset, og innen midten av 2022 hadde 700.000 jobber gått tapt, de fleste blant kvinner. Et av fem barn står i fare for alvorlig underernæring, særlig sør i Afghanistan.

Høsten 2022 setter VG fokus på Afghanistan gjennom en rekke artikler. Vis mer

Etter at Taliban igjen erobret makten i Afghanistan i august 2021, har de på nytt tatt grep om narkotikaproduksjonen. I april i år nedla de et nytt forbud.

– Vi forbød narkotika i 2000 og har igjen gjort det ulovlig å dyrke etter en lang periode da det økte voldsomt under den utenlandske okkupasjonen. Som direkte konsekvens ble afghanere avhengige av rusmisbruk, sier talsperson Abdul Qahar Balkhi hos utenriksdepartementet i Taliban til VG.

Samtidig viser ferske tall fra FN at 2022 ble et rekordår, med skyhøye priser og en produksjon som steg med 30 prosent.

Men det er i disse dager at neste års avling skal plantes, og mange forskere trekker frem at dette blir syretesten på om Taliban faktisk kan og vil slå ned på produksjonen.

Han var bare 15 år gammel da han prøvde narkotika første gang, forteller Atiqullah.

Han forteller at han var soldat for det lokale politiet og kjempet mot Taliban. Hans kommandant var narkoman og oppfordret ham til å prøve hasj.

Senere ble han hektet på tyngre stoffer.

Han sier han var forlovet, men på grunn av rusavhengigheten forlot hun ham.

– Narkotikaen ødela livet mitt.

I en annen del av Kabul er solen på vei over fjellene.

En mann kryper opp av rennesteinen, gjesper, strekker seg litt, og setter seg sammen med noen andre menn rundt et bål.

Om nettene sover de her, hvor betongelementer gir dem litt ly fra været.

Like ved stikker to føtter ut fra under et teppe.

– Han har vært død i to-tre dager, forteller Idamamad (39).

Ingen har hentet liket som ligger rett ved motorveien, sier han.

I stedet velger Taliban å slå hardt ned på dem som bruker narkotika.

– Før kunne vi enkelt røyke, men nå er det blitt flere og flere restriksjoner. De arresterer og slår oss, forteller mannen som har vært narkoman i 22 år.

Han mener et av problemene er at Taliban går etter brukerne.

– De arresterer ikke de som selger dop eller produserer, hevder han, og følger opp:

– De hjelper oss ikke.

En stor frykt er å bli sett av Taliban-soldatene, for det kan få konsekvenser.

En av dem er å bli tatt med til en nedlagt amerikansk militærbase.

Bak høye gjerder

skal de narkomane

gjøres friske igjen. De må være

her i 45 dager.

Det som tidligere var en base for amerikanske styrker, huser nå 1000 narkomane i stedet.

Inne i et klamt rom ligger 41 år gamle Saidagha. Han har brukt heroin i 26 år, forteller han.

Han har kone og barn, men trangen etter heroin har tatt fra ham livsgleden.

Det at Taliban slår så hardt ned på narkomane, hjelper heller ikke.

– Jeg var alltid redd. Hvis Taliban fant meg på gaten, ville de ikke arrestert meg, de ville bare slått meg, forteller han.

Saidagha sier de har slått ham med det de har; med pinner, kabler og med våpenkolben.

En gang forsøkte han å løpe unna Taliban-soldatene, men de tok ham igjen og slo ham i bena, forteller han.

– I to-tre dager klarte jeg ikke å gå. Barna mine måtte hjelpe meg på toalettet.

– Hva syns du om måten de behandler narkomane på?

– Det er ikke bra at de banker opp folk, men det er bra de bringer folk hit, sier han.

Det var ikke gitt at han skulle ende opp her, som direktør på et rehabiliteringssenter for narkomane.

Alhaj Mawlawi Abdul Nesir Munjad (46) kriget lenge for Taliban. Han trivdes godt med å kjempe mot vestlige soldater, spesielt når de brukte selvmordsbombere.

Men så ble han arrestert og sendt til det beryktede Guantanamo-fengselet. Der ble han sittende i tre år før han ble overført til Kabul igjen. Så kom han seg fri, og sluttet seg på nytt til Taliban, forteller han.

Etter at den ekstreme organisasjonen tok over makten i august i fjor, fikk Munjad ansvaret for å rehabilitere narkomane.

På tross av at han mangler utdannelsen til dette.

– Vårt samfunn er islamsk, og narkotika er haram. Vi ser at all vår kriminalitet og problemer stammer fra narkotika.

Etter maktovertakelsen samlet Taliban inn tusenvis av narkomane og sendte dem til det overfylte senteret. Bilder av trange celler som var overfylte av utmagrede menn, gikk verden over.

Nå er det mer plass, men forholdene er fremdeles dårlige. Maten er knapp, det er lite behandling og skitten sitter i veggene.

– Selv fengsel ville vært bedre enn dette, forteller Wakas (30), som har brukt narkotika i to år.

Taliban-direktøren mener forholdene er ganske bra på rehabiliteringssenteret.

– Sammenligner vi med livet på utsiden, er det bedre her. Der er det kaldt og det er ikke mat. Vi behandler dem ikke som fanger, sier Munjad.

Samtidig går krigen mot narkotika trått.

Flere av dem som er innlagt på senteret, mener at det ikke er vanskeligere å få tak i narkotika nå, sammenlignet med under den forrige regjeringen.

– Jeg tror dette er narkotiske stoffer som ligger igjen etter den forrige regjeringen, mener direktøren.

– Kommer Taliban til å klare å stoppe produksjonen?

– De har sagt det, men samtidig er halvparten av befolkningen i behov for humanitær støtte. Deres overbevisning sier at de vil ha slutt på dette, men de tar en politisk risiko hvis de gjør dette uten internasjonal støtte til bøndene, sier Afghanistan-forsker Arne Strand.

Strand peker på at opiumproduksjonen er enkelt for Afghanistans mange bønder å produsere, og planten er hardfør i møte med klimaendringene landet også rammes av.

Han sier at sanksjonene innført mot Taliban-regjeringen vanskeliggjør internasjonal økonomisk støtte. Dette kunne kompensert en bonde for bortfallet av opiumproduksjonen.

I tillegg tjener Taliban nå penger på å skattlegge narkotikaproduksjonen, noe som er sårt trengte inntekter i en kollapset økonomi.

– Jeg tror ingen vil tørre å kultivere eller produsere narkotika lenger, sier 45 år gamle Ghrolum.

Han har brukt narkotika i 27 år, og mener det er blitt vanskeligere enn før å få tak i.

Han har et håp om å bli frisk, og er glad for at Taliban slår ned på produksjonen av narkotiske stoffer.

– Jeg tror de vil lykkes i å utslette narkotika fra Afghanistan.

