ETTERFORSKNING: En 37 år gammel kvinne ble drept av flere knivstikk i Holbæk i Danmark. Kvinnens barn skal etter omstendighetene ha det bra, melder dansk politi.

Gravid kvinne drept i Danmark: − Barnet har det etter omstendighetene bra

Dansk politi melder at barnet til den gravide kvinnen som ble drept av flere knivstikk torsdag kveld, er en gutt.

Politiet fikk melding om hendelsen i Samsøvej i Holbæk i Danmark torsdag klokken 23.10. Der fant de den 37 år gamle gravide kvinnen hardt skadet av flere knivstikk. Hun ble senere erklært død på sykehuset, opplyste dansk politi tirsdag morgen.

Kvinnen var nettopp ferdig på jobb, da hun ble overfalt av en gjerningsperson som knivstakk henne flere ganger og trakk henne ut av bilen, opplyste politiet.

Fredag kveld forteller Kim Løvkvist i Midt- og Vestsjællands Politi til danske Ekstra Bladet at barnet har overlevd, og at det er snakk om en gutt.

– Meldingen er at barnet etter omstendighetene har det bra. Det er en liten, sårbar størrelse, men foreløpig ser det lovende ut.

KNIVSTUKKET: Noen har lagt ned blomster etter drapet på den 37 år gamle kvinnen som ble drept torsdag kveld.

Løvkvist uttalte under en pressekonferanse fredag formiddag at kvinnens barn blir behandlet på Rikshospitalet i København og at det «ser ut til å overleve», skrev Jyllands-Posten.

Det er ikke opplyst om hvor langt ut i svangerskapet kvinnen var, eller nærmere detaljer rundt barnets tilstand.

Gjerningsmannen bak drapet er fortsatt på frifot, skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemelding.

Den drepte kvinnen var en afghansk statsborger, bosatt i Danmark.

– Vår arbeidshypotese er at gjerningsmannen har gått målrettet etter kvinnen, sier Kim Løvkvist til Ekstra Bladet.

En kollega av kvinnen var vitne til drapet og forsøkte å gripe inn. Vitnets beskrivelser er at det er en mann i slutten av tenårene. Han blir beskrevet som slank og skal ha vært kledd i sort kort jakke og sort lue.

Politiet opplyser at ønsker å komme i kontakt med to forbipasserende unge menn, som skal ha vært i området rundt tidspunktet for drapet, og ber alle som har vært i området om å melde seg.