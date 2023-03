DØMT: Denne mannen drepte åtte personer og skadet flere med en pickup-truck i New York i 2017.

Rettssak i New York: Aktor ber om historisk straff

Mannen bak sykkelsti-drapene i New York i 2017 står nå foran en juryen i New York. Aktor i saken ber om dødsstraff.

I 2017 kjørte Sayfullo Saipov (35) en pickup-truck gjennom en populær sykkelsti i New York, som endte med at åtte personer mistet livet.

I januar i år ble han funnet skyldig for angrepet, samt for 27 andre lovbrudd. Nå skal en jury på tolv personer i det sørlige distriktet av delstaten New York bestemme hva straffen blir. Deres avgjørelsen kan bli historisk.

Tirsdag ba nemlig aktor i saken, Amanda Houle, juryen om å dømme 35 år gamle Saipov til døden, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

I sitt sluttinnlegg skal hun blant annet ha kalt Saipov for en «stolt terrorist».

– Han valgte å ødelegge så mange liv, liv han fortsatt ikke verdsetter. Og han valgte alt for berømmelsen av å være en soldat av kalifatet for ISIS, sa Houle.

På dagen for angrepet skal Saipov ha leid en pickup, kjørt langs Hudson-elven før han slo inn på sykkelstien og pløyde seg gjennom en mengde syklister.

Angrepet drepte 31 år gamle Ann-Laure Decadt fra Belgia som var på besøk hos familien sin, fem venner fra Argentina og to amerikanere.

SKYLDIG: Et medlem av juryen leverer kjennelsen hvor Saipov ble funnet skyldig på 28 punkter.

For at Saipov skal dømmes til døden ved giftsprøyte må juryen han står overfor være enstemmige for straffen. Skulle juryens avgjørelse ikke være enstemmig, vil Saipov dømmes til livstid i fengsel uten muligheten for løslatelse, skriver New York Times.

Skulle en enstemmig jury vedta USAs strengeste straff, vil det være for første gang på 60 år i delstaten New York, og for første gang på 69 år i det sørlige distriktet av delstaten, skriver avisen.

Distriktet består blant annet av bydelene på Manhattan og bydelene i Bronx.

I 1963 ble 34 år gamle Eddie Lee Mays dømt til døden etter å ha drept en kvinne i en bar i Harlem. Ni år tidligere ble Gerhard A. Puff, en bankraner som drepte en FBI-agent, dømt til døden.

I 2004 bestemte New York Court of Appeals, høyesterett i delstaten, at straffeformen var grunnlovsstridig. Den ble da forbudt.

Likevel kan en person dømmes til døden hvis en jury enstemmig går inn for straffen. Det fordi visse forbrytelser som faller under den føderale regjeringens jurisdiksjon faller under den føderale dødsstraffen.

I tillegg til at dødsstraffen er forbudt i delstaten og ikke har blitt gitt på seks tiår, går straffemetoden på akkord med hva president Joe Biden gikk til valgkamp på, nemlig avskaffelse. Selv om presidenten ikke enda har avskaffet dødsstraffen, innførte han et midlertidig forbud mot dødsstraff da han inntok presidentembetet.

Likevel har justisminister Merrick Garland tillatt amerikansk påtalemyndighet å argumentere for USAs strengeste straff i saker fra forrige presidentperiode.

Rettssaken mot Saipov som startet i slutten av januar kan vare opp mot tre måneder.

I midten av februar ba Saipovs forsvarer, David Stern, juryen om å dømme 35-åringen til livstidsstraff i et «Supermax-fengsel», ifølge nyhetsbyrået AP.

– Saipov gjorde en forferdelig, forferdelig ting, og uansett hva dere bestemmer dere for, vil han betale en forferdelig pris, sa Stern før han ba juryen om å ikke være som hans klient og tro at død er løsningen på smerten de er vitne til.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med sms

Del med e-post

Del med e-post

Del på Facebook Messenger