RAID: Forsvarsminister Lloyd Austin bekrefter at USA har drept IS-lederen, på kommando fra presidenten.

IS-topp blant flere drepte i amerikansk angrep i Somalia

Én regional IS-leder har blitt drept under en amerikansk spesialoperasjon i Somalia.

IS-kommandør Bilal al-Sudani er blant flere drepte etter et amerikansk angrep nord i Somalia torsdag. Ytterligere ti personer skal ha blitt drept i angrepet, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Bilal al-Sudani var utpekt av USA som en regional IS-leder i Somalia. Han ble drept i et avsidesliggende fjellområde nord i landet.

– Den 25. januar, på ordre fra presidenten, har det amerikanske militæret gjennomført en operasjon i nord-Somalia som resulterte i drapet på flere IS-medlemmer, inkludert Bilal-al-Sudani, sier USAs forsvarsminister Lloyd Austin i en uttalelse torsdag ifølge CNN.

PRESIDENTENS ORDNE: Forsvarsminister Lloyd Austin sier Bilal al-Sudani ble drept etter ordre fra President Joe Biden.

Videre sier Austin at Bilal al-Sudani var en nøkkelperson for ISs ekspansjon i Afrika og for å finansiere deres internasjonale operasjoner, inkludert operasjoner i Afghanistan, sier Austin.

United States Africa Command (AFRICOM) skriver på Twitter at ingen sivile ble skadet eller drept under operasjonen.

Heller ingen amerikanske soldater ble såret, skriver The New York Times.

Det er ventet en uttalelse fra Det hvite hus senere torsdag.