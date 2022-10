OVERVÅKER: Et bilde fra cockpit i et P3 Orion maritimt patruljefly.

Slik skal Norge stå imot Putin

Beskyttelse av norsk sokkel handler om langt mer enn HV-soldater på sikringsoppdrag: Maritime patruljefly og krigsskip skal sikre oljeplattformer og gassrør mot ubåter.

Er Norge beredt til å stå imot trusselen fra Vladimir Putins Russland?

VG stilte spørsmålet til Generalløytnant Yngve Odlo, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

– Det korte svaret er ja, vi er beredt. Men vi gjør det ikke alene, det er derfor vi er med i Nato, svarer Odlo.

– Trusselbildet vi har nå, etter at Russland invaderte Ukraina, er noe vår generasjon ikke har opplevd før, utdyper han.

SVARER VG: Generalløytnant Yngve Odlo, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

– Er du bekymret?

– Den totale situasjonen er bekymringsfull. Men det er jobben vår. Samholdet i Nato er styrket.

Eksperter har påpekt faren for terror mot norske olje- og gassinstallasjoner. I forrige uke ble det innført hastetiltak for å sikre norsk sokkel.

Fredag kveld sendte Forsvaret selv ut bilder som viser alvoret: Krigsskip og jagerfly på oppdrag ved norske olje- og gassplattformer.

Mandag kunne VG publisere historiske bilder: Heimevernets innsatsstyrke på skarpt sikringsoppdrag ved gassinstallasjoner på Kårstø.

Bakteppet er de kraftige eksplosjonene ved gassrørledningene Nord Stream 1 og Nord Stream 2 i Østersjøen.

– Hendelsen pekte mot vår egen sårbarhet, og understreket viktigheten av å sikre norske verdier knyttet til olje- og gassnæringen, sier Odlo.

Som sjef for Forsvarets operative hovedkvarter har Odlo ansvaret for Forsvarets bistand til politiet med økt vakthold ved norske landbaserte olje- og gassinstallasjoner.

Han leder også Forsvarets økte tilstedeværelse og synlighet på sokkelen. Oppdraget involverer både Heimevernet, Luftforsvaret og Sjøforsvaret.

Men Odlo understreker at det overordnede ansvaret for sikkerheten ved norsk sokkel ligger hos regjeringen, mens sikkerheten rundt installasjonene ligger hos oljeselskapene som eier og drifter installasjonene, og hos politiet.

Forsvaret deltar som støttende aktør, påpeker han.

Allerede i desember i fjor, da Russland flyttet en invasjonsstyrke til grensen mot Ukraina, iverksatte Forsvaret beredskapstiltak.

Den økte synligheten og tilstedeværelsen ved norsk sokkel sees på som en forlengelse av dette, forklarer Odlo.

SIKRINGSOPPDRAG: Innsatsstyrken i Heimevernet på plass ved gassinstallasjonen Kårstø.

Derfor sendte de Heimevernet

Dette er forklaringen på at det er Heimevernet som har fått det mest synlige oppdraget:

– Innsatsstyrken er den skarpeste i Heimevernet, og er den med kortest responstid. De har trent ved disse objektene, er lokalkjente, og skreddersydd til oppdraget.

– Men hvor mye hjelper det egentlig å ha HV-soldater stående på land, når trusselen er under vann?

– Trusselen samsvarer med verdikjeden: Installasjonene offshore, rørledninger tilbake til Norge, ilandføringsinstallasjoner, og rørledninger ut til markedet. HV-soldatene er bare én del av det totale oppdraget.

Jagerfly i luften og fregatter, korvetter og kystvakt til havs er for å synliggjøre evne og vilje til å beskytte norske olje- og gassinstallasjoner, forklarer Odlo.

Russlands ubåter

Eksperter VG har snakket med påpeker at en fare for Norge er at Russland har en av verdens beste undervannskapasiteter.

Den russiske marinen med base på Kola-halvøya har en lang rekke ulike ubåter, og «sivile» skip med skjulte undervannsbrønner, som kan slippe ut undervannsdroner, miniubåter og dykkere.

For å beskytte oss mot russernes ubåter spiller Norges maritime patruljefly en viktig rolle, forklarer Odlo.

Et eksempel er fly av typen P-3 Orion, som brukes til overvåkning og rekognosering. De kan brukes både som mottiltak og har evne til å hindre ubåtaktivitet. Nå er disse satt inn på norsk sokkel.

Kan ikke utelukke miner

– Vi monitorerer all aktivitet i våre nærområder, som i all hovedsak er legitim virksomhet. Men vi følger russisk militær aktivitet nøye.

– Men hva vet dere egentlig om hva russiske ubåter gjør under vann?

– E-tjenesten bidrar med å gi oss et godt bilde av russisk kapasitet. Det er en sårbarhet og risiko involvert her, som vi må håndtere.

– Kan man vite om norske gassrørledninger allerede er minelagt?

– Vi kan ikke garantere at de ikke er det. Men vi har ingen indikasjoner på det. Det finnes ingen direkte indikasjoner på at det er konkrete trusler mot norske olje- og gassinstallasjoner.

– Dersom en norsk oljeplattform skulle bli angrepet, vil det utløse artikkel fem i Nato, om at et angrep på ett land er et angrep på hele alliansen?