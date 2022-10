Til sammen 52 mennesker har måtte bøte med livet i sammenstøt med sikkerhetsstyrker under demonstrasjoner mot regjeringen i Iran, ifølge Amnesty.

Amnesty: 52 demonstranter er drept i Iran

Publisert:

Flere hundre er skadd, opplyste organisasjonen fredag.

Iranske statlige medier hadde tidligere rapportert om mer enn 40 dødsfall, men antallet døde antas å være høyere. Ifølge regjeringen ble også medlemmer av sikkerhetsstyrkene drept.

Iran slår ned på landsomfattende protester i kjølvannet av døden til 22 år gamle Mahsa Amini, som ble arrestert for brudd på landets strenge kleskodeks for kvinner.

Mahsa Amini døde 16. september. Årsaken til hennes død er fortsatt ukjent.

Ni utlendinger arrestert

Den iranske etterretningstjenesten har arrestert ni utlendinger i forbindelse med de pågående demonstrasjonene i landet, heter det i en uttalelse.

Utlendingene som er arrestert er fra Tyskland, Frankrike, Nederland, Italia, Polen og Sverige. De skal enten ha deltatt direkte i protestene mot myndighetene eller ha handlet indirekte.

Den iranske geistlige Mohammed-Javad Hajjali-Akbari sa under fredagsbønnen i Teheran at folket krever dødsstraff for bråkmakere.

Kritikere anklager sedelighetspolitiet for brutalitet. Politiet avviser anklagene, og innenriksdepartementet har sagt at de ikke har skylden, og hevder at Mahsa Amini døde av hjertesvikt på politistasjonen.

Begrenset internett

Siden hennes død har hundretusener av mennesker demonstrert over hele landet. Vitner i hovedstaden forteller at både sikkerhetsstyrker og demonstranter har blitt stadig mer voldelige.

Som svar har regjeringen strengt begrenset internettilgang, noe som gjør det vanskelig å fastslå hva som skjer på bakken.

– Amnesty International har navnene på 52 kvinner, menn og barn som ble drept av statens sikkerhetsstyrker, sa organisasjonen.

Amnesty har også en kopi av et lekket dokument som viser at den 21. september hadde de væpnede styrkenes hovedkvarter allerede instruert lederne i alle provinser om å gå hardt til verks mot demonstranter.