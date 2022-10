IRAN: Det vært flere protester den siste tiden. Folk vil ha slutt på vold og diskriminering av kvinner og obligatorisk bruk av hijab.

– Jenter og unge kvinners rettigheter globalt er truet

Mange steder i verden blir det vanskeligere å være jente og ung kvinne, viser rapport fra Plan International.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I USA har mange kvinner fått innstrammet retten til å ta abort. I Afghanistan har mange skoler blitt stengt for jenter.

I Iran har det vært flere protester den siste tiden. Folk vil ha slutt på vold og diskriminering av kvinner og obligatorisk bruk av hijab.

Dette er eksempler på at unge kvinners rettigheter er truet globalt. En rapport fra Plan International viser at blant annet likestillingen har blitt satt tilbake flere tiår som resultat av pandemi, konflikt og økt fattigdom.

Folk har tatt til gatene i Iran

Banafsheh Ranji er postdoktor i sosiologi ved NTNU og har selv iransk bakgrunn. Hun legger ikke skjul på at det kan være vanskelig å være jente og ung kvinne i Iran.

– Det er nesten umulig å komme inn i de høyere posisjonene i politikken for kvinner. I parlamentet er det veldig få kvinner og de som er der er alltid de som følger ideologien til regime, sier hun.

IRANER OG POSTDOKTOR: Banafsheh Ranji mener det kan være vanskelig å være ung jente og kvinne i Iran.

Mange unge drømmer om et selvstendig liv, ytre seg fritt og det å kunne få seg en bra jobb.

– Mange familier oppmuntrer døtrene deres til å ta høyere utdanning og finne en bra jobb, slik at de kan være selvstendige. Men så snart de møter realitetene utenfor huset er det veldig vanskelig å følge alle disse drømmene, sier hun.

Info Her er noen av funnene i rapporten Funnene fra årets undersøkelse viser at til tross for at et klart flertall av over 29.000 jenter og unge kvinner i 29 land bryr seg betydelig om politikk (97 % av de spurte som var enige i at deltagelse i politikk er viktig og 83 % sa at de personlig har gjort det) er mange jenter og unge kvinner utestengt fra politiske prosesser på grunn av både alder og kjønn.

Én av fem (19 %) har personlig blitt frarådet å engasjere seg, av frykt for represalier når de bryter kjønnsstereotypier.

Mange opplever at de ikke kan engasjere seg og delta i politikk (31 %) mens halvparten (50 %) opplever at det er aksept for jenter og unge kvinner å engasjere seg i politiske aktiviteter. Kilde: Plan International Vis mer

Bekymret for jenter over hele verden

Iran er ett av mange land det er vanskelig å være jente og ung kvinne.

Plan Norge er redd for at det som skjer med jenter og unge kvinner i Iran skal spre seg til naboland.

– Vi frykter at det som skjer i Iran skremmer jenter fra å delta i samfunnsutviklingen, stå opp for sine rettigheter og ytre seg. Vi er bekymret for at dette vil ha en smitteeffekt utenfor Irans grenser, sier Kari Helene Partapuoli, generalsekretær i Plan International Norge.

Hvert år slipper Plan International en rapport som fokuserer på jenter og unge kvinner. I år har de spurt 29.000 jenter og unge kvinner i 29 land om hvor hvorvidt de får mulighet til å engasjere seg i politikk.

TRUET: Plan Norge mener jenter og unge kvinners rettigheter er truet.

Mye tyder på at mange av verdens unge kvinner og jenter holdes borte fra politikken selv om et stort flertall av de spurt i undersøkelsen var enige i at deltagelse i politikk er viktig.

– Jenter og unge kvinners rettigheter globalt er truet. I 2021 var det en reduksjon i politiske rettigheter i 60 land, sier Partapuoli.

– Dette rammer jenter og unge kvinner spesielt hardt, da kvinner er underrepresentert der politiske beslutninger fattes. Temaer som er viktig for jenter og kvinner når ikke opp til maktens korridorer, og kvinner er ikke med på å ta beslutninger som påvirker deres liv, legger hun til.

Risikerer vold når de ytrer seg

Rundt om i verden må unge kvinner og jenter passe på når de ytrer seg politisk.

– Det er rystende at jenter risikerer vold og hets når de ytrer seg eller deltar i politikk. Vi er bekymret over at 1 av 5 av jentene Plan har snakket med har blitt rådet til ikke å delta i politikk, sier generalsekretæren i Plan Norge.

Plan Norge mener det er viktig at alle engasjerer seg for jenter og unge kvinner sine rettigheter og muligheter til å delta i politikken.

– Vi kan ikke godta at halvparten av verdens befolkning ikke kan si sin mening eller ta beslutninger, sier hun.

Se også VG Forklarer demonstrasjonene mot regimet i Iran: