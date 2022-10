I HØRING: Kara-Murza i Moskvas Basmanny domstol mandag.

Dissident anklaget for høyforræderi: − Putin vil fjerne all opposisjon

Den russiske opposisjonslederen Vladimir Kara-Murza (41) er forsøkt giftmyrdet to ganger. Nå anklages han for høyforræderi. – Et forsøk på å fjerne all opposisjon, sier en ekspert til VG.

Det er Tass og andre russiske medier som melder at Kara-Murza skal være siktet for høyforræderi - og at hans advokater er orientert om dette.

Om han blir kjent skyldig, er straffen opptil 20 års fengsel.

Dette skjer samtidig som Nobel-komiteen fredag ga Fredsprisen til blant andre den russiske menneskerettighetsorganisasjonen Memorial.

Mandag ble det for øvrig kjent at Kara-Murza selv har vunnet Václav Havel-prisen for menneskerettigheter for 2022

– Det trengs enormt mot i dagens Russland å stå opp mot makten. I dag viser Kara-Murza sitt mot fra fengselscellen, sier leder for Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) Tiny Cox, som deler ut prisen, som er på 600.000 kroner.

DISSIDENT: Vladimir Kara-Murza legger her ned blomster på stedet er hans tidligere sjef, opposisjonslederen Boris Nemtsov, ble drept, bare et steinkast fra Krem.

Mener han har spionert

Etterforskerne i Russland mener at Kara-Murza har mottatt opptil 30.000 dollar i måneden for å gi opplysninger til organisasjoner i NATO-land.

– Dette handler rett og slett om å rense Russland fra all opposisjon. Vladimir Putin vil fjerne den opposisjonen som fortsatt er igjen, sier Inna Sangadzhieva i Helsingforskomiteen.

– Forklar!

– Mens Aleksej Navalnyj og flere andre er i fengsel, har mange russiske opposisjonelle valgt å forlate Russland de siste årene - for å unngå å bli fengslet. Vladimir Kara-Murza har stått igjen som en av de få som fortsatt har vært i Russland og fortsatt har kritisert Putins regime.

PRESIDENT: Vladimir Putin her under en markering i Moskva nylig.

Lovendringer

Hun viser til at Kara-Murza har vært åpen om krigen og hva han mener om regimet i Kreml. I vår ble han arrestert etter at han like før hadde vært i USA og holdt foredrag for delstatsforsamlingen i Arizona.

– Lovendringene, særlig etter at krigen startet den 24. februar, er påskudd for å kunne forfølge meningsmotstandere. Målet med anklagen mot Kara-Murza nå er å true andre fra å uttale seg åpent som ham, mener Sangadzhieva.

– Hva forteller dette?

– Dette forteller at Russland er et land med hemmelig politi som rettferdiggjør den pågående krig ved å vise samfunnet at det finnes interne fiender, sponset fra utlandet, som de fanger og dømmer. Hvis de ikke finner noe annet, kommer de med disse anklagene om forræderi og spionasje mot politikerne og opposisjon. Navalnyj og hans kontor har blitt stemplet som «terrorister» - det sier det meste.

Vladimir Kara-Murza og kona Jevgenija ved kisten til senator John McCain i 2018. Den russiske dissidenten og nåværende president Joe Biden var blant dem som bar båren.

Da VG møtte Vladimir Kara-Murza for temmelig nøyaktig to år siden, sa politikeren at han to ganger er blitt forsøkt giftmyrdet.

– Legene ga meg fem prosent sjanse til å overleve. Jeg overlevde, fortalte han.

– Hvem har ansvaret? spurte VG.

– Vladimir Putin har det politiske ansvaret. Om det er han som har gitt ordren, aner jeg ikke, men det er uansett han som er ansvarlig. Det burde være en skikkelig etterforskning for å finne ut hvem som har beordret dette. Det kan vi dessverre ikke regne med å få.

Jobbet for Nemtsov

Kara-Murza ble første gang syk i mai 2015. Han våknet opp fra koma i begynnelsen av juni. Selv er han ikke i tvil om at det var forgiftning. Han døde nesten av nyresvikt.

Andre gang var i februar 2017. Han ble lagt i kunstig koma. Han ble behandlet av de samme legene som reddet livet hans i 2015.

Ingen av de to hendelsene har blitt skikkelig etterforsket.

Vladimir Kara-Murza var i sin tid rådgiver til Boris Nemtsov, opposisjonspolitikeren som ble skutt og drept på en bro rett ved Kreml i 2015. Han var en også en god venn av John McCain, som ønsket at Kara-Murza skulle være en av dem som bar båren hans. Det gjorde han sammen med blant andre Joe Biden i 2018.

Hans kone Jevgenija sier nå til Nastojasjtsjeje Vremja:

– Han kjemper for menneskerettighetene i landet og ber om rettsforfølgelse av de kriminelle i dette blodige regimet. Og som svar på dette kaller det blodige regimet ham for en forræder. Den siste brikken har falt på plass, sier hun.