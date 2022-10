ÅPNING: Vladimir Putin kjørte lastebil over Krim-broen for å feire sambandet mellom Krim og resten av Russland.

Strategisk og symbolsk: Derfor er Krim-broen så viktig for Putin

I 2018 kjørte Vladimir Putin selv en lastebil over broen for å feire den symbolske koblingen mellom Russland og Krim-halvøya. Lørdag morgen falt deler av Putins prestisjeprosjekt i havet – etter en enorm eksplosjon.

12. mai 2018: Vladimir Putin er på plass for åpne det som skal være kronjuvelen i et enormt infrastrukturprosjekt. Den 19 kilometer lange Kertsj-broen, Europas lengste, står ferdig, bygget på rekordtid.

Broen skal være det fysiske beviset på at Russland og ukrainske Krim-halvøya er lenket sammen. Russiske medier kaller broen «århundres konstruksjon».

– I lang tid har folk i Russland drømt å bygge denne broen, og takket være deres arbeide og talent har mirakelet skjedd, sa Putin til arbeiderne da han inspiserte broen noen måneder før åpningen, i oppkjøringen til presidentvalget i 2018.

Ukraina protesterte og mente at broen var ulovlig. Hensikten var å forsterke Moskvas kontroll over Krim, og det viste seg også at broen kunne brukes til å blokkere ukrainske fartøyer som skulle gå fra havnene i Azovhavet og til Svartehavet.

Volodymyr Zelenskyjs nære rådgiver, Mykhailo Podoljak, uttrykte seg slik på Twitter lørdag:

– Det var så mye prestisje bak byggingen av denne broen, og det var noen av Putins beste venner, Rotenberg-brødrene, som fikk kontrakten på å bygge broen, forteller Stig Fredrikson, svensk forfatter, journalist og tidligere Moskva-korrespondent.

– De la ned veldig mye penger på å bygge broen, og den ble landforbindelsen mellom Russland og halvøya Krim. Hvis den nå er ødelagt, er det et stort prestisjetap.

– Og et prestisjetap for Putin personlig?

– Ja, det er et prestisjetap for Putin personlig. Først fikk han en ørefik med Fredsprisen som ble delt ut på hans 70-årsdag fredag, og så fortsatte det med en ny ørefik med broeksplosjonen lørdag morgen, sier Fredrikson til VG.

– Hvem tror du står bak?

– Det er vanskelig å spekulere, men det er nærliggende å tro at det er ukrainske partisaner. Vi har sett at de har utført geriljaaksjoner på okkupert område tidligere.

Da Putin var med på åpningen av den 19 kilometer lange broen i 2018, kalte han det en historisk begivenhet og sa:

– Et mirakel har blitt virkelighet.

Presidenten sa at «praktisk talt hele landet» hadde bidratt til å bygge broen, som på det meste sysselsatte 15.000 mennesker, ifølge Putin.

Pavel K. Baev ved fredsforskningsinstituttet PRIO sier det slik:

– Dette er et smertefullt tilbakeslag for Putin og Russland.

– Hvorfor?

– Broen er viktig som forsyningslinje både til dem som bor på Krim og til styrkene i sør-Ukraina. Dessuten er den symbolsk viktig. Byggingen av broen ble oppfattet som et symbol på at Krim hadde blitt en del av Russland. Nå er den ødelagt, og det er ikke klart om det skyldtes et terrorangrep eller en ulykke eller hva det var. Men faktum er at den ble ødelagt dagen etter Putins fødselsdag. Det er en dårlig overraskelse!

– Hvordan er dette for Putin?

– Med tanke på de andre nederlagene som har kommet i det siste, kommer dette i tillegg, og gir en situasjon der krigen går den gale veien for Russland. Og det er risiko for flere tilbakeslag, sier Baev til VG.

– Hvordan er situasjonen?

– Skyggen av tap gjør at det blir stadig mørkere og mørkere for Moskva, og ingen vet hvordan de skal klare å bryte dette mønsteret. Putin trodde han skulle gjøre det ved mobiliseringen av nye soldater og annekteringen av fire regioner i Ukraina, men mønsteret har i stedet blitt brutt den gale veien for russerne. Det har gått fra et saktegående tap til et raskere tap. I denne konteksten blir mobiliseringen enda mer upopulær, fordi ingen vil være en del av den katastrofen som tilsynelatende er gang.

– Russland begynte å planlegge byggingen av denne broen umiddelbart etter annekteringen i 2014, og derfor kunne den første delen stå klar allerede i 2018, sier Arve Hansen, som nå jobber i Helsingforskomiteen og tidligere har vært forsker.

Han legger til at de geologiske forholdene gjorde byggingen ekstra vanskelig.