MYRDET: To 15-åringer er siktet for drapet på transjenta Brianna Ghey (16) i Warrington lørdag. Nå minnes hun over hele Storbritannia – her fra Dublin.

Brianna (16) ble brutalt drept i parken: − Vi er i sjokk

Drapet på transjenta Brianna Ghey (16) ryster Storbritannia. To tenåringer er siktet etter at hun ble funnet knivstukket i hjel i en park.

– Brianna var sterk, fryktløs og enestående. Tapet av hennes unge liv etterlater et enormt tomrom, sier familien i en uttalelse gjengitt av politiet.

16 år gamle Brianna Ghey ble funnet med fatale stikkskader i en park utenfor den engelske byen Warrington lørdag ettermiddag.

Hun var åpent trans og delte av sin hverdag til sine 20.000 TikTok-følgere. Nå florerer det av støtteerklæringer i sosiale medier, hvor Brianna omtales som en «vakker engel» og «nydelig jente».

– Brianna var en høyt elsket datter, barnebarn og lillesøster. Hun etterlot et varig inntrykk på alle som møtte henne, sier familien i uttalelsen.

ÅSTEDET: Brianna Ghey (16) ble funnet drept på en sti i Culceth Linear Park i Warrington lørdag ettermiddag.

En gutt og en jente, begge 15 år gamle, er siktet for drapet. En av politiets hypoteser er transfobisk hatkriminalitet hatkriminalitetHatkriminalitet betegner straffbare handlinger som helt eller delvis er motivert av negative holdninger eller fordommer til en persons hudfarge, etnisitet, kjønnsuttrykk, seksuelle orientering og/eller nedsatte funksjonsevne. Kilde: Store norske leksikon som motiv.

Både Brianna og de to siktede tenåringene var elever ved ulike skoler i området.

– Vi er i sjokk og fullstendig knuste av å høre om Briannas dødsfall, sa rektor ved skolen hennes til Sky News.

Tirsdag ble det avholdt minnestunder i flere britiske byer:

DUBLIN: Over hele Storbritannia samler folk seg til minne om Brianna Ghey (16).

I Liverpool møtte mer enn 300 mennesker opp da venner og transaktivister samlet seg til minne for Brianna og i solidaritet med transmiljøet.

Mens det var en fredelig stemning blant de oppmøtte, var budskapet på plakatene deres tydelig:

– Hatpolitikk dreper transungdommen vår, sto det på en av dem.

– Du er elsket, sto det på en annen.

TIL MINNE OM BRIANNA: Over 300 personer møtte opp under minnestunden i Liverpool tirsdag. – Beskytt transungdom, står det på en plakat.

The Guardian snakket med en av de oppmøtte tenåringene:

– Jeg er trist for at vi er her og sint for at vi trenger å være her. Men det føles uunngåelig. Medias fiendtlighet mot transpersoner har ført til dette, og regjeringen vet hva den må gjøre. Men de bryr seg ikke, sa en jente ved navn Amber til avisen.

– Jeg tror det bare kommer til å bli verre. Vi er tilbake her igjen om uker og måneder, sa hun.

Så langt har venner og støttespillere samlet inn over 1,1 million norske kroner for å hjelpe Briannas familie med begravelseskostnadene.

SOLIDARITET: – Trans er vakkert, står det på en plakat til minne om Brianna utenfor utdanningsdepartementet i London.