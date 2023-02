LETER: Redningsarbeiderne håper på mirakler i grusen i Tyrkia.

Dødens by: Den desperate letingen

KAHRAMANMARAŞ (VG) De franske redningshundene gjør en markering i ruinene. Man har hørt liv. Så senker stillheten seg blant de pårørende.

Det er en intens og dramatisk stemning i Trabzon-alleen midt i Kahramanmaraş.

Ambulanser og likbiler kjører i skytteltrafikk. Utrykningskjøretøy med firehjulstrekk og vinsj durer frem i rasende fart, mens hundrevis av gående virrer frem og tilbake.

Gravemaskiner og heisekraner rykker frem og tilbake i kanten av ruinene.

Ikke én eneste bygning står igjen i det som en gang var byens hovedgate. Alt er lagt i grus.

VG fulgte det dramatiske redningsarbeidet gjennom en dag, i det som regnes som den hardest rammede byen etter det massive jordskjelvet natt til mandag.

Midt i en haug med betong har en gruppe pårørende samlet seg, politifolk prøver å holde dem tilbake. I ruinene ligger en ensom redningsarbeider med hvit hjem og hvit vest.

Han balanserer forsiktig på et flak av betong, under ham er en liten åpning som han er livredd for at skal klappe sammen.

– Vi har hørt det vi tror er en kvinne som roper om hjelp, forklarer en ung politimann.

Mannen i den hvite hjelmen pirker forsiktig i armeringsjernet. Litt etter kommer en fot til syne.

Livløs.

Kahramanmaraş ligger slående vakkert til, med dramatiske fjelltopper bak seg, og utsikt mot dype daler så langt øyet kan se i den motsatte retningen.

Før jordskjelvet hadde fjellbyen nær en halv million innbyggere. Nå er den blitt dødens by. Nær halvparten av byggene er totalt ødelagt, og nesten alle andre er ubeboelige.

Mange av innbyggerne VG har snakket med frykter byen må forlates for alltid.

Katastrofeområdet i Tyrkia strekker seg fra byen Diyarbakir og ned til kysten i byen Adana. Et område som tilsvarer avstanden fra Oslo-Stockholm.

Til sammen er 17.134 bekreftet døde i Tyrkia, og over 70.000 er skadet. Det er ikke gitt ut nye tall for antallet døde i Kahramanmaraş torsdag, men onsdag var det 1243.

Siden den gang har det økt kraftig. I flere av gatene i byen har VG sett hauger med svarte likposer liggende med døde kropper som venter på å bli kjørt vekk. Der ambulanser og likbiler ikke var ledige, så vi biler med lasteplan kjøre vekk med de omkomne.

Etter jordskjelv snakker man om at det er et vindu på tre døgn, 72 timer, der man kan søke etter levende.

Tidsvinduet ble stengt natt til torsdag. Likevel finnes det fortsatt håp: Torsdag morgen ble tre mennesker reddet ut av en totalt ødelagt bygning i Trabzon-alleen.

– Selv om 72 timer er forbi, kan mirakler skje. Vi reddet ut en far og sønn i den 84. timen. Det gir oss håp og styrke, sier Mesut Bozkürt, en av innsatslederne fra den tyrkiske nødetaten AFAD.

REDNINGSARBEIDER: Mesut Bozkürt, en av innsatslederne fra den tyrkiske nødetaten AFAD.

Han har kommet inn fra hovedstaden Ankara. Ett av de andre redningsteamene er sendt ut fra Frankrike. De haster opp og ned gaten, med redningshunder på slep.

Ved en dyp tunnel, gravd ned i det som en gang var kjelleren i en ti-etasjers boligblokk, begynner en av hundene å bjeffe.

Hundens markering tiltrekker seg en stor menneskemengde, og en av utrykningsfartøyene kjører feilaktig inn mot situasjonen så knust betong virvles opp, før sjåføren får streng beskjed om å rygge tilbake.

Det senker seg en total stillhet rundt åpningen i ruinene. Det franske teamet senker ned et varmesøkende kamera og en mikrofon.

Det plystres inn i ruinene.

Men det kommer ikke noe svar. Gravemaskinene rykker inn.

VENTER: Leyla Bozarskan.

Ved ruinene sitter Leyla Bozarskan (53) i en ødelagt stol. I helgen gledet hun seg til å bli bestemor. Nå venter hun på fjerde døgnet på livstegn fra datteren Ayse, som er tre måneder gravid.

– Vi kan ikke gi opp håpet, vi venter og vi håper. Men tiden renner ut, sier hun.