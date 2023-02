Over 3 tonn kokain lå godt pakket inn og fløt rundt i en lite trafikkert del av Stillehavet. Politiet fikk likevel fatt i narkotikaen før den ble plukket opp av andre.

Tre tonn kokain funnet drivende i Stillehavet

Politiet i New Zealand gjorde nylig landets største narkotikabeslag noensinne da pakker med til sammen tre tonn kokain ble funnet flytende i Stillehavet.

NTB

Politiet mener pakkene hadde blitt sluppet fra et fly før de var ment å bli plukket opp av noen andre. Det rakk imidlertid ikke å skje før politiet fant dem.

Det er snakk om over tre tonn kokain til en markedsverdi på svimlende 3,2 milliarder kroner. Narkotikaen var trolig ment for det australske markedet.

– Vi tror det var nok kokain til å forsyne det australske markedet i omtrent ett år. Og dette ville vært mer enn det New Zealand kunne brukt på over 30 år, sier politimester Andrew Coster i New Zealand-politiet.

Narkotikaen ble dokumentert og deretter destruert.

Det internasjonale samarbeidet med å avdekke slike narkotika-leveranser er styrket, ifølge Costner. Ingen er hittil pågrepet, og saken etterforskes videre på tvers av landene.