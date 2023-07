KRIMINELT GLAD I SJOKOLADE: Det var egg av denne typen tyven stjal.

Tyv som stjal 200.000 sjokoladeegg dømt til fengsel

Briten kjent som «påskeharen» er dømt til 18 måneder i fengsel.

Det var 11. februar i år at den 32 år gamle mannen brøt seg inn i et lager i den engelske byen Telford og stjal 200.000 sjokoladeegg til en verdi av over 400.000 norske kroner.

Sjokoladeeggene var av typen «Cadbury Creme Eggs.» De britiske eggene har et gult og hvitt fyll, selges kun i påsken og har nærmest kult-status i landet.

Briten innrømmet straffskyld bare noen dager etter sjokoladeranet. Nå er han dømt til 18 måneder i fengsel.

Det skriver blant annet CNN.

I retten kom det frem at «påskeharen» brukte en stjålet traktor for å taue eggene fra lageret.

Tidligere har mannens forsvarer John McMillan sagt at han stoppet kjøretøyet da han skjønte at noen fulgte etter ham.

– Han skjønte at leken var over, han skjønte at politiet var bak ham og han kjørte til siden, sa McMillan og la til:

– Han viste ingen motstand og ble deretter arrestert.

Etter arresten skrev politiet i West Mercia at de hadde «reddet påsken for Creme egg-fans».

