Hvalene strandet på Cheynes Beach, øst for byen Albany.

Over 50 hvaler døde i Australia

51 grindhvaler er funnet døde etter at de svømte på land ved en strand i Australia. Det gjøres forsøk på å få 46 andre hvaler ut på dypere vann.

NTB

Hvalstrandingen skjedde på Cheynes Beach, i underkant av 50 mil sørøst for delstatshovedstaden Perth i Vest-Australia.

Etaten Parks and Wildlife Service er overveldet over at flere hundre mennesker har tilbudt seg å hjelpe de strandede hvalene. Så mange meldte seg at myndighetenes utsendte så seg nødt til å oppfordre folk til å holde seg unna stranda.

Hvalflokken ble observert utenfor kysten mandag og tilbrakte det meste av tirsdagen sammenstimlet – noe som førte til frykt for en stranding. Onsdag var over halvparten av de rundt 100 hvalene døde.

– Vi har fortsatt 46 hvaler som er i live, og det er hva som blir vårt fokus i dag – å få dem tilbake i sjøen og oppfordre dem til å dra til dypere vann, sier Peter Hartley, en av lederne for delstatens avdeling for biologisk mangfold, konservering og attraksjoner.

– Vi håper å redde så mange som mulig, sier han videre til rikskringkasteren ABC.

Sosiale dyr

Grindhvaler er blant artene som oftest strander i Australia. I september 2020 døde rundt 470 dyr fire steder på Tasmania i det som var den verste massestrandingen som er registrert i landet.

Eksperter sier at hvalenes uvanlige atferd kan være et tegn på stress eller sykdom i flokken. Grindhvaler er meget sosiale dyr, og de holder nær kontakt med flokken gjennom hele livet.

