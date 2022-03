Ukrainas tidligere statsminister til VG: − Begynnelsen på tredje verdenskrig

BEIRUT (VG) For to år siden var han statsminister i Ukraina. Nå har han tatt til våpen for å forsvare hjemlandet sitt, og han hevder Norge kan bli et mål for Putin.

Av Kyrre Lien

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det er nesten skyfri, blå himmel over Kyiv denne tirsdagen.

Men angrepet på et av Europas mest folkerike land durer videre. Kun timer tidligere er en boligblokk midt i sentrum av hovedstaden truffet i et russisk angrep.

Fire sivile er drept, bekrefter ukrainske myndigheter i en melding delt med VG og andre journaliser.

Fra en bil i hovedstaden, under en pause fra å forsvare byen, dukker den 37 år gamle Oleksiy Honcharuk opp på en kryptert videosamtale. Det er bare to år siden han selv var statsminister i landet som nå angripes.

– Jeg er blitt med i forsvaret, så jeg har et våpen og er klar til å kjempe.

– Hvordan er det å gå fra å være politiker til å bruke våpen?

– Det er grusomt. Jeg vil ikke drepe mennesker, men jeg er klar til å drepe alle som invaderer mitt land. De kom hit, de dreper vårt folk og ødelegger hjemmene våre.

Ps: Se videointervjuet i toppen av saken.

ANGREPET: Denne boligblokken i Kyiv ble angrepet i morgentimene tirsdag. Fire mennesker ble drept.

– Hva er din beskjed til europeiske land, slik som Norge?

– Støtt Ukraina med alle ressursene deres – diplomatisk, økonomisk og militært, for dette er begynnelsen på tredje verdenskrig.

Han mener land som Norge, Finland og Sverige kan være de neste på Putins angrepsliste, hvis Putin ikke blir stoppet nå.

– Hvis han lykkes her, vil han gå lenger, og Norge vil ha en krig på sitt territorium.

– Det er absolutt uunngåelig hvis Putin når målet sitt, for dette er en voldsspiral, bare se på hvordan Hitler agerte. Dette er akkurat som i 1939, hevder den tidligere statsministeren overfor VG.

SOLDAT: Dette bildet har Honcharuk delt med VG.

Siden den russiske invasjonen startet 24. februar, har retorikken blant ukrainske ledere blitt kraftigere. I et intervju med NBC, sa også ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at en tredje verdenskrig kan være igang.

Tidligere denne uken sa Zelenskyj at Ukraina jobber på spreng for å få tak i flyene og luftvernet de trenger, og håper på hjelp fra europeiske ledere.

– Vi kan fortsatt stanse drepingen, og det er noe vi kan gjøre sammen – stanse ødeleggelsen av demokratiet her og nå, ellers kommer de til dere.

Krigen i Ukraina er nå inne i sin tredje uke. Over tre millioner mennesker har flyktet, og antall drepte sivile øker for hver dag.

Bare i havnebyen Mariupol melder lokale myndigheter at 2500 sivile er drept, selv om tallet ikke er verifisert ennå.

Før Oleksiy Honcharuk ble valgt til statsminister, jobbet han som advokat. Da Honcharuk ble innsatt i 2019, ble han den yngste statsministeren i ukrainsk historie – noensinne. Han jobbet da rett under president Volodymyr Zelenskyj.

Men allerede året etter valgte han å trekke seg. I et lekket opptak ble Zelenskyj omtalt på negativt vis, og Honcharuk nektet for at det var ham på det omtalte opptaket, men valgte altså å forlate posten sin.

ZELENSKYJ: Her er Oleksiy Honcharuk (t.v.) sammen med nåværende president Volodymyr Zelenskyj.

– Ikke stå og se på

Den tidligere statsministeren har også en beskjed til NATO og dets leder Jens Stoltenberg.

– Hvis NATO er basert på verdier, burde dere ikke stå og se på slik dere gjør nå. Dere ser på hvordan tusenvis av folk dør.

Ukrainske ledere har i flere uker tatt til orde for at det skal innføres en flyforbudssone over Ukraina.

– Får vi beskyttelse fra luften, har jeg ingen tvil om at vi vil kunne ødelegge alle deres [Russlands] tropper.

PÅ FLUKT: Et barn fraktes ut av byen Irpin som ligger like utenfor hovedstaden Kyiv. Byen har vært under tunge russiske angrep de siste ukene.

– Dere burde være modige

Vesten, deriblant Norge, har vært raske med å straffe Russland med sanksjoner. De har samtidig vært klare på at det er uaktuelt å involvere seg militært i krigen, med unntak fra å dele ut lettere våpen. Norge har delt ut 2000 panservernraketter til landet som nå er i krig.

Den tidligere statsministeren i Ukraina mener de må få mye mer støtte enn de har fått til nå, hvis ikke vil Europa, og Norge, kjenne på konsekvensene.

– Dere vestlige ledere burde ikke være redde, dere burde være modige og jobbe sammen med oss for å stoppe denne gale mannen fra Kremlin.

– Dette handler om en humanitær katastrofe, den største i Europa siden andre verdenskrig. Hvis deres europeiske verdier ikke er et tomt løfte, så kan dere ikke stå og se på. Flere tusen av våre innbyggere er blitt drept. Vi betaler en enorm pris, sier han.