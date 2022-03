SENATOR: Mitt Romney var republikanernes presidentkandidat i 2012 og tapte for den da sittende presidenten Barack Obama.

Mitt Romney til VG: − Få MiG’ene over til Ukraina

WASHINGTON D.C. (VG) Senator Mitt Romney mener det er på tide at Vladimir Putin begynner å bli redd for hva Nato kan finne på – istedet for motsatt.

Fra sin beleirede base i Kyiv har Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj gitt en klar beskjed til Nato: «Gi meg flyene!»

Spørsmålet om å få overgitt polske jagerfly til Ukraina har den siste uken blitt en kasteball mellom ulike Nato-land.

I den amerikanske kongressen svarer den tidligere presidentkandidaten og Trump-oppisjonelle republikaneren Mitt Romney:

– Vi må få MiG’ene over til Ukraina så fort som mulig, sier han til VG.

Polen har selv avvist å gi dem direkte. De har foreslått å gi dem til Ukraina via USA, noe som overrasket amerikanerne.

Ideen ble onsdag foreløpig avvist av Pentagon.

LATTERLIGGJORT: I 2012, som presidentkandidat, sa Romney at Russland var den største geopolitiske trusselen. Obama vitset med han i etterkant og sa at «Ikke Al Qaida, du sa Russland. 1980-tallet ringer og vil ha utenrikspolitikken sin tilbake fordi den kalde krigen har vært over i 20 år.»

– Putin må frykte Nato mer

Nato-sjef Jens Stoltenberg har uttalt at «vi sender ikke jagerfly til Ukraina fordi det vil starte en militær innblanding i den ukrainske konflikten».

Etter Mitt Romneys oppfatning er Nato nå for bekymret over hva som kan provosere president Vladimir Putin – som har leflet med atomkrig-retorikk.

– Mitt budskap er at vi må sørge for at han tenker mer på hva vi kan komme til å gjøre, fremfor at vi sitter her og tenker på hva han kan finne på å gjøre. Han må frykte Nato mer, enn vi frykter for hva han kan gjøre, sier han.

Utah-senatoren påpeker:

– Når det kommer til stykket så er hans hær nå tynget ned i Ukraina og svært sårbare, sier Romney.

– Trege med forsvarsvåpen

Mitt Romney synes Biden-administrasjonen har håndtert krisen bedre enn hva republikanske senatorkolleger som Ted Cruz mener.

– De har gjort en god jobb når det gjelder å få gitt en samlet respons hva gjelder sanksjoner. Sanksjoner er mye mer effektive når de gjennomføres av en større gruppe nasjoner, men jeg synes vi har vært trege med å få gitt dem forsvarsvåpnene de trenger, sier han.

I tillegg til de polske jagerflyene sier Romney til VG at USA også bør gi ukrainerne angrepsflyet A-10, som kan gi luftstøtte til bakkestyrker.

– Vi må få gitt ukrainerne alle forsvarsvåpen som kan redde liv og sørge for sikkerheten og suvereniteten til en uavhengig nasjon, sier senatoren.

Han roser Storbritannia for å ha gitt Ukraina Javelin og Stinger-våpen.

JAGERFLY: Russisklagde MiG-29-jagerfly.

Demokrat: – Tiden renner ut

Romney deltok i dag på en høring Senatets utenrikskomitè, hvor USAs «sikkerhetsassistanse» var tema.

Etter å ha først innførte massive økonomiske sanksjoner mot Russland, gikk debatten videre til å forby russisk olje- og gass – som Biden godkjente på tirsdag.

Nå står debatten i USA ved spørsmålet om å hjelpe Ukraina med jagerfly.

Både demokratiske og republikanske senatorer var under høringen svært utålmodige med de to utsendte vitnene fra det amerikanske utenriksdepartementet og forsvarsdepartementet.

– På dette tidspunktet jobber vi veldig nøye med å finne ut hva som er beste vei fremover, sa Jessica Lewis, lederen for utenriksdepartementets byrå for politisk-militære spørsmål.

– Men tiden renner ut. Ukrainerne blir bombardert. Jeg forstår ikke hvorfor vi ikke uten opphold jobber for å få fly over til Ukraina, ville demokraten Bob Menendez vite.

GRILLET: Foran er Jessica Lewis, lederen for utenriksdepartementets byrå for politisk-militære spørsmål foran. Bak henne er Mara Elizabeth Karlin, leder for Pentagons avdeling for strategi, planer og kapabilitet.

Hissig

– Vi prøver å gi dem alt vi kan som hjelper dem i deres luftforsvar, men vi ser ikke vesentlig effektivitet knyttet til de flyene spesifikt, sa Mara Elizabeth Karlin, leder for Pentagons avdeling for strategi, planer og kapabilitet.

Det fikk republikaneren Rob Portman til å se rødt.

– Overstyrer deres vurdering hva som er ukrainernes vurdering? spurte han.

– Er dere redde for å provosere Vladimir Putin? spurte han videre uten å la Karlin knapt starte på sitt svar.

– Det inngår i vurderingen, svarte Karlin.

DET HVITE HUS: Pressesekretær Jen Psaki under gårsdagens brifing for mediene i Det hvite hus.

Fly inn ukrainsk luftrom?

– Det finnes ingen logikk som forklarer hvorfor vi ikke gir MiG’ene til ukrainerne. Vi må få vite hvorfor, sa Romney i høringen.

På gårsdagens pressebrifing i Det hvite hus forsøkte pressesekretær Jen Psaki å forklare:

– Det logistiske spørsmålene her er ting som: Hvordan får får man fly inn i Ukraina på en måte som ikke er eskalerende?

– Jagerfly bemannet av amerikanere som forlater en Nato-base for å fly inn i luftrom som Russland hevder utløser alvorlige bekymringer for USA og Nato-alliansen.

LEDERNE: Demokraten Bob Menendez leder utenrikskomiteen. Nestlederen og den republikanske gruppens leder er James Risch. De er enige om at USA må sørge for at Ukraina får jagerfly.

Republikaner: – Veldig utålmodige!

På gangen utenfor dagens høring i Senatet er utenrikskomiteens nestleder, republikaneren James Elroy Risch, på vei til heisen.

– Følte du at du fikk noen klare svar der inne?

– Nei! svarer han.

– Hvor utålmodige er dere?

– Veldig! Veldig utålmodige!

– Hva bør president Biden gjøre nå med disse jagerflyene?

– Han må kalle inn sine folk og si: Få dem over! Få dem over til Ukraina. Slutt å slep beina etter dere. Jeg kan garantere deg, russerne sleper ikke beina etter seg. Disse folkene trenger hjelp, de trenger hjelp nå, og det vet vi, svarer Risch.

Så går heisdøren igjen.