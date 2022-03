FREDAG ETTERMIDDAG: En eksplosjon i det som ser ut til å være en boligblokk i storbyen Mariupol etter at russiske tanks gikk til angrep.

Her angripes Mariupol fredag – 1582 sivile skal være drept i byen

I storbyen Mariupol, som har vært utsatt for kraftige angrep i lengre tid, er minst 1582 sivile drept så langt, ifølge det lokale byrådet.

Også Ukrainas FN-ambassadør Sergij Kyslytsya viste fredag til disse tallene i Sikkerhetsrådet.

– Russlands hensynsløse bombing har nesten ødelagt Mariupol, en av de vakreste byene ved Asovhavet. Og drept 1582 sivile innbyggere, ifølge den lokale administrasjonen. For første gang siden andre verdenskrig blir folk begravet i massegraver i ukrainske byer, sa Kyslytsya i sikkerhetsrådet.

I meldingen fra byrådet i Mariupol på Telegram blir det ikke fremlagt dokumentasjon eller bevis for påstandene om antall drepte.

Men også Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba viser til tallene og på Twitter skriver han at «beilerede Mariupol er nå den verste humanitære katastrofen på planeten.»

REDDET: Denne kvinnen ble torsdag reddet ut fra et bombet hus i Mariupol.

– Vi vil aldri glemme, og vi vil aldri tilgi disse forbrytelsene mot menneskeheten, heter det i meldingen fra byrådet i Mariupol på Telegram.

Kaller beleiringen middelaldersk

Leger Uten Grenser sier situasjonen er desperat.

I snart to uker har sivile i Mariupol gjemt seg fra russiske bomber i en iskald by uten mat og varme og som snart går tom for mat.

– Beleiring er en middelaldersk praksis som med god grunn har vært ulovlig i krigføring i moderne tid, sier Stephen Cornish, leder av Leger Uten Grenser i Sveits, og en av dem som har ansvaret for organisasjonens arbeid i Ukraina, til AFP.

Han mener situasjonen holder på å nærme seg en «ufattelig tragedie», men påpeker at det fremdeles kan og må unngås.

Rundt 450.000 mennesker bor i havnebyen Mariupol som ligger i Donetsk-regionen, sørøst i Ukraina.

I flere dager har det vært forsøkt å opprette en humanitær korridor til byen, både for å komme inn med matvarer og medisin, og for å evakuere sivile. Men evakueringsforsøkene har blitt avbrutt av russiske angrep.

Fredag satte russisk bombing nok en gang en stopper for evakueringsforsøkene, ifølge Ukrainas visestatsminister Iryna Vereshchuk. Det melder Reuters.

Ifølge visestatsministeren skal russiske styrker også ha stanset busser med mennesker som forsøkte å flykte fra Kyiv-regionen, men hun opplyser at det også har vært gjennomført vellykkede evakueringer, blant annet kom 1000 personer seg ut av landsbyen Vorzel som ligger i nærheten av Kyiv.

Onsdag ble et barnesykehus, truffet av russiske bomber. Minst tre personer skal ha blitt drept, inkludert ett barn. Bilder av høygravide kvinner som rømmer sykehuset i Mariupol har gått verden rundt.

I den beleirede byen, som fortsatt er under ukrainsk kontroll, viser et foto tatt av nyhetsbyrået AP fredag ettermiddag en eksplosjon i det som ser ut til å være en boligblokk, forårsaket av russiske tanks.

FN opplyste fredag at det er bekreftet 564 sivile drepte i krigen i Ukraina siden invasjonen 24. februar. Det reelle antallet antas å være betydelig høyere siden FNs kontor for menneskerettigheter (OHCHR) ikke har vært i stand til å bekrefte rapporter fra områder der intense kamper pågår.

STORE ØDELEGGELSER: Nye satellittbilder viser at Mariupol er blitt svært ødelagt av russiske angrep.

Nye satellittbilder av Mariupol viser hvordan byen så ut før – og etter – den russiske invasjonen. I løpet av denne tiden har russiske styrker gjennomført omfattende og brutale artilleri- og bombeangrep mot Mariupol.

Satellittbilder som viser hvordan byen så ut før – og nå.

De nye satellittbildene fra Maxar kom onsdag, og gir et inntrykk av hvor store ødeleggelsene i Mariupol faktisk er.

Og hvordan Russland nå fører sin angrepskrig mot Ukraina.