MIDLERTIDIG OPPHOLDSSTED: Krigsflyktninger fra Ukraina søker flukt i et sportssenter i Warszawa i Polen fredag.

Polsk statlig grensevakt: Warszawa og Krakow vil ikke lenger kunne ta imot ukrainske flyktninger

De to polske byene vil ikke lenger kunne ta imot ukrainske flyktninger, melder den statlige grensevakten. Nå ber hovedstaden Warszawas myndigheter om hjelp fra Europa.

Av Lena Rustan Fidjestad

Det ble rapportert av den statlige grensevakttjenesten (SBGS) i Ukraina.

– Omtrent 80.000-100.000 ukrainere kom til Krakow på to uker. Warszawa har allerede tatt imot 200.000 flyktninger fra Ukraina, men klarer ikke ta imot flere, skriver SBGS på Telegram fredag.

Nå etterlyser Warszawas myndigheter at resten av Europa inviterer og tar imot flyktninger som har ankommet Polen, ifølge Sky News. Hovedstadens eksisterende innbyggertall har vært litt under 1.8 millioner.

– Jeg tror vi alle burde gjøre mer. Det virkelige problemet ligger foran oss, sier Monika Beuth-Lutyk, talsperson for borgermesteren i Warszawa, til Sky News.

Warszawas ordfører Rafal Trzaskowski etterspør system for å håndtere den ukrainske flyktningstrømmen, skriver den polske avisen The First News.

– Vi anslår at 320.000 mennesker fra Ukraina har reist gjennom Warszawa, og 230.000 av dem har blitt igjen i Warszawa. Dette er over 10 prosent av menneskene som bor i byen, sier Trzaskowski til The First News fredag.

Warszawas ordfører, Rafal Trzaskowski. Her under litt andre omstendigheter, under det polske presidentvalget i 2020.

2.5 millioner ukrainske flyktninger

Tall fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) sier at 2.5 millioner mennesker så langt har flyktet fra Ukraina – et tall som øker hver dag.

Torsdag hadde rundt 1.5 millioner flyktninger krysset grensene inn i Polen, skriver Sky News.

Det er uvisst hvor mange som ønsker å bli igjen i Polen, eller flytte seg videre til andre land.

ANKOMST: Bildet viser ukrainske flyktninger som ankommer togstasjonen Warszawa Wschodnia i den polske hovedstaden.

Sky News har intervjuet en mann ved navn Gregory som skal ha flyktet fra den østukrainske byen Kharkiv med sin 87 år gamle mor.

– Vi har ikke et hjem, vi har ingen biler, vi har ingenting. Bare disse tre bagene. Det er alt, forteller han.

Han sier han skammer seg over å være i denne posisjonen, og at han frykter russerne – selv nå som han oppholder seg i Polen.

En kvinne ved navn Zakharchenko sier til TV-kanalen:

– Vi skal til Tyskland fordi det er for mange av våre borgere i Polen og vi ønsker ikke å plage polske folk.

HVILER ETTER FLUKTEN: Flyktninger fra Ukraina som hviler i et telt etter å ha krysset grensen fra Ukraina til Polen fredag.

– Flytting er uunnværlig

Ordfører Trzaskowski mener Warszawa ikke vil klare utfordringen uten store mottak og bedre logistikk.

The First News skriver at selv om Ukrainerne får nasjonalt ID-nummer, mener Warszawa-ordføreren det vil kreve flere hundre mennesker som arbeider i to måneder for å kunne organisere statlig støtte til dem.

Andre byer nær Warszawa, som Podkowa Leśna og Piaseczno skal også melde om problemer knyttet til flyktningmengdene – som å håndtere høyt antall nye skolebarn og å kunne gi langsiktig støtte til flyktningene.

– Flytting, et forsøk på å avlaste deler av byrden av flyktningbølgen er nå uunnværlig og det er noe som må gjøres, sier Artur Tusiński, ordføreren i Podkowa Leśna til The First News.