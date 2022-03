Ukrainske brannmenn jobber med en boligblokk i brann i Kyiv 15. mars.

Kraftige eksplosjoner i Kyiv – to personer skal være drept

Kampene fortsetter rundt Ukrainas hovedstad Kyiv og det kommer stadig meldinger om eksplosjoner i selve byen.

For ikke lenge siden var Kyiv en travel by med over tre millioner innbyggere. Nå har mange flyktet og de som er igjen frykter nye angrep.

Byen har vært rammet av flere luftangrep fra russiske styrker og kraftige eksplosjoner.

Kampene rundt Kyiv fortsetter med angrep fra vest, nordvest, øst og nordøst. Flere bygninger i hovedstaden skal ha blitt angrepet av russiske styrker.

Tirsdag morgen fortsetter angrepene. Flyalarmen har gått i Kyiv og det er meldt om eksplosjoner.

CNN beskriver to kraftige eksplosjoner sentralt i Kyiv tidlig tirsdag morgen. To boligbygg skal være angrepet.

Ifølge nyhetsbyrået AFP skal to personer være drept etter et angrep mot en boligblokk.

Mandag uttalte borgermesteren i Kyiv Vitali Klitschko at befolkningen ville kjempe og «aldri gi opp», skriver al-Jazeera.

– Russerne vil aldri noensinne komme til vår by. Det lover jeg som borgermester i Kyiv, og det har jeg sagt til folket, til innbyggerne, jeg har sagt det til alle, sier Klitschko.

Borgermesteren i Kyiv Vitali Klitscko foran boligblokken som ble angrepet av russiske artillerigranater. Fotografert mandag.

Kyiv fortsatt under ukrainsk kontroll

Det er snart tre uker siden Russland invaderte Ukraina. Siden har flere storbyer som Kyiv, Kharkiv og Kherson vært under flere angrep.

Den beleirede byen Mariupol har vært utsatt for kraftige angrep i lengre tid, og er nesten tom for mat og vann. Men fortsatt er byen under ukrainsk kontroll.

Russland har ikke klart å omringe Kyiv, og har ikke kommet særlig mye nærmere Kyiv de siste dagene, forteller oberstløytnant ved Forsvarets høgskole Geir Hågen Karlsen.

– Det virker som de driver mer med å forsterke, forsyne og sannsynligvis gjøre klar til angrep. Russland har nok hatt store tap, så de har nok behov for å reorganisere styrkene, sier Karlsen.

Ukraina på sin side gjør også sitt for å være klare til et eventuelt angrep.

– Vi regner med at ukrainerne bygger forsvarsstillinger i tettbygde strøk. De har sannsynligvis styrker som går ut foran og går til motangrep, sier Karlsen.

Byer er generelt lettere å forsvare, forteller han.

– Du har solide bygninger, du har gater du lett kan blokkere, sier Karlsen.

At en by kan være lett å forsvare, gjør at et angrep vil ta lengre tid.

– Du kan få en krig fra kvartal til kvartal bakover. Da blir det langt inn til sentrum.

Oberstløytnant ved Forsvarets høgskole Geir Hågen Karlsen.

Et angrep på en by som Kyiv kan føre til massive ødeleggelser, forteller Karlsen.

– Hvis du angriper og fienden har befestet seg i solide bygninger så bruker du stridsvogner, artilleri og fly og det kan ende med omfattende ødeleggelser, sier han.

Frykter humanitær krise

Kyivs byadministrasjon uttalte søndag at byen har satt av to ukers forsyning med mat i tilfelle forsyningen av varer blir stengt.

Selv om Kyiv har sagt at de har mat og forsyninger i to uker, kan det fortsatt bli store humanitære kriser om Russland forsøker å angripe Kyiv.

I Kyiv sa Klitscho til al-Jazeera at Russlands mål var å skape panikk i byen.

– Russere drepte våre barn, ødela bygninger og ødela byen vår. Vi er klare til å slåss ... og til å forsvare byen vår.