TOPPMØTE: Her møtes den norske og russiske delagasjonen til det bilaterale toppmøtet i Tromsø, på hotellet The Edge.

Mens forholdet til Nato er på frysepunktet får Huitfeldt Russland-invitasjon

TROMSØ (VG) Under deres første møte understreket Russlands utenriksminister til Anniken Huitfeldt at «Nato er ingen venn av Russland». Samtidig inviterte han henne på besøk til Moskva, og trakk fram det bilaterale samarbeidet mellom landene.

Av Martin Lægland

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Norges utenriksministre Anniken Huitfeldt (Ap) møtte mandag kveld Russlands utenriksminister Sergej Lavrov på til et bilateralt møte i Tromsø i forbindelse med et møte i Barentsrådet.

Møtet er det første offisielle mellom Norge og Russland etter at Norge i høst fikk en ny regjering.

– I Norge vil vi gjerne være en forutsigbar og pålitelig nabo. Vi har områder hvor vi er uenige, som i sikkerhetspolitikken og spørsmål om menneskerettigheter, men jeg har likevel et håp om at vi skal komme videre i vårt samarbeid i løpet av disse to dagene, sa Huitfeldt innledningsvis på møtet.

Utenriksministerne Anniken Huitfeldt og Sergej Lacrov møttes i Tromsø.

– Nato er ingen venn av Russland

Etter møtet fortalte Lavrov pressen at han har invitert Huitfeldt til Russland.

– Jeg har invitert ministeren til å besøke Russland når enn det passer for henne, sa han, og la til at Norge og Russland allerede har andre arenaer for samarbeid på flere felt.

I forkant av møtet var det fra norsk side knyttet spenning til om en slik invitasjon ville komme under, eller i etterkant av møtet.

Lavrov understreket Russland iskalde forhold til Nato under presseseansen etter møtet:

– Norge et medlem av Nato. Nato er ingen venn av Russland.

– Vi har ikke et katastrofalt forhold til Nato. For å ha et katastrofalt forhold må man ha et forhold i utgangspunktet, sa han og fortsatte:

– Vi har ingen forhold til Nato, men vi har et forhold til Norge på sikkerhetsfronten og vi vil heve den dialogen til ministernivå mellom forsvarsministerne. Det vil vi gjøre i tillegg til våre regelmessige sikkerhetskonsultasjonene mellom landene, sa Lavrov til pressen.

Møtet mellom de to ministerne kommer etter at Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg i sommer beskrev forholdet mellom Nato og Russland som det kaldeste siden den kalde krigen.