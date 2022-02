SNAKKET MYE: Ifølge New York times skal Donald Trump ha hatt for vane å bruke både sin egen og ansattes telefoner da han satt i Det hvite hus.

New York Times: Manglende telefonlogger skaper trøbbel for 6. januar-komiteen

Komiteen som gransker angrepet på USAS kongress 6. januar 2021 finner ikke telefonlogger fra sentrale timer når etterforskerne vet at landets tidligere president Donald Trump var på telefonen.

Av Kristoffer Solberg

Publisert: Nå nettopp

Det skriver The New York Times.

Ifølge avisen sliter etterforskerne fordi telefonsamtalene til Donald Trump ikke er loggført i registrene til Det hvite hus.

Den amerikanske storavisen har snakket med to kilder som har kjennskap til problematikken med telefonloggene. Kildene ønsker å være anonyme av hensyn til den pågående etterforskningen.

Det skal ikke være noe som typer på at telefonlogger har blitt manipulert eller ødelagt.

Like fullt skal det være kjent at Trump ofte benyttet seg av sin personlige telefon for en rekke samtaler. USAs tidligere president skal også ofte ha benyttet telefonene til sine ansatte for å ringe støttespillere og andre på utsiden av Det hvite hus, skriver avisen.

Komiteen som etterforsker kongress-angrepet har også bedt en rekke telekommunikasjonsselskaper om telefondataene fra blant annet Trumps sønn Eric Trump og forloveden til Donald Trump Jr., Kimberly Guilfoyle, skriver The New York Times.

Etterforskerne har fått tilgang til hvem som ringte til og fra Det hvite hus under de skjebnesvangre timene i januar i fjor da kongressen ble stormet.

En talsperson for komiteen skal ikke ha ønsket å svare på avsløringene.

SAMMENSTØT: Politi og Trump-tilhengere i fysisk kamp utenfor Den amerikanske kongressen 6. januar 2021.

Tidligere i februar ble det kjent at Trump angivelig skal ha istykkerrevet dokumenter som etter planen skulle leveres til det amerikanske Nasjonalarkivet (NARA). Det har arkivet selv sagt til CNN.

Arkivet forklarer ikke hvordan de vet at Trump selv rev i stykke dokumentene, men viste til tidligere rapporter om at arkivansatte i Det hvite hus måtte tape sammen dokumenter som var revne opp i løpet av Trump-tiden.

– Disse ble overlevert til Nasjonalarkivet i slutten av Trump-administrasjonen, sammen med et antall dokumenter som var revet i stykker og som ikke hadde blitt satt sammen igjen av Det hvite hus, sier arkivet i en uttalelse.

Granskningskomiteen har fått utlevert dokumentene etter at Høyesterett tillot frigjøring av disse i januar.

Trump hadde da i lengre tid forsøkt å hindre 6. januar-komiteen å få tilgang til dokumenter fra Nasjonalarkivet. Det er snakk om dokumenter på til sammen 770 sider, ifølge NTB.

Donald Trump- som skal ha motsatt seg utlevering av dokumentene – skriver i en uttalelse torsdag at han har samarbeidet godt med arkivet etter «samarbeidsfulle og respektfulle diskusjoner».

– Medienes fremstilling av mitt forhold til NARA er falske nyheter. Det er det komplette motsatte! Det var en stor ære å jobbe med NARA for å hjelpe med å formelt bevare Trump-arven, sier den tidligere presidenten i en uttalelse.