LIVSTID: Tre menn på 29, 33 og 36 år er nå dømt for å ha mishandlet en mann i 40-årene til døde i en bygård i Hisingen, Göteborg i fjor.

Tre menn dømt til livstid for drap på mann i rullestol

Mann ble mishandlet til døde i sin egen heis i Sverige. Nå er tre menn dømt for drapet.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Tre menn er dømt til livstid for å ha mishandlet en mann i rullestol til døde i Göteborg, lørdag 23. oktober i fjor.

Da politiet ankom stedet fant de mannen kraftig forslått og blodig i sin egen heis. Han lå ved siden av rullestolen, og skal ha blitt sparket og slått gjentatte ganger, blant annet i hodet.

En av politibetjentene som fant mannen beskrev det som «kanskje det verste jeg har sett», skriver Aftonbladet.

Mannen ble samme kveld sendt til sykehus med alvorlige hodeskader. Ni dager senere døde han av skadene.

Naboer kontaktet politiet

Det var en nabofamilie som hørte leven lørdagskvelden i oktober, og at mannen ropte at gjerningspersonene skulle stoppe. Etter at politiet ble varslet, rømte gjerningsmennene til fots, skriver Aftonbladet.

Politiet satt i gang jakten på gjerningsmennene med droner og hundepatrulje, og pågrep en 33-åring raskt samme kveld. Han skal ha vært blodig og hatt narkotika på seg.

Videre ble en 29-åring og en 36-åring pågrepet tirsdag og onsdag uken etter. Mennene er kjenninger for politiet, og er tidligere domfelte flere ganger. De skal ha vært hos offeret for å kjøpe narkotika den aktuelle kvelden.

Etter å ha kjøpt, skal de ha dratt fra stedet, så kommet tilbake og angrepet mannen. Alle skal ha vært påvirket av narkotika, ifølge opplysninger fra en av de domfelte til politiet.

Göteborgs-Posten skriver at 36-åringen skal ha sagt følgende til politiet:

– Vi dunket ganske hardt. Ecstasy, LSD og tabletter. Jeg var sterkt dopet. Hadde halve apoteket i meg.

Mannen skal videre ha sagt at de mest sannsynlig hadde gått tom for narkotika, og at de derfor dro tilbake til offerets leilighet, skriver avisen.

Nektet straffskyld

Mennene ble siktet for drap, og alle tre nektet straffskyld. Mandag falt dommen. I tillegg til å dømmes til lovens strengeste straff, må de domfelte også betale rundt 165.000 svenske kroner i erstatning til offerets familie.

Aftonbladet skriver at bevisene blant annet var DNA fra alle tre i offerets heis, at telefonene deres befant seg i området den aktuelle kvelden, i tillegg til et opptak 29-åringen skal ha spilt inn av ham selv og 36-åringen. Motivet skal være en narkohandel som gikk galt.

I Göteborg tingretts dom står det følgende om mannen, som var lam og dermed var avhengig av rullestolen:

«Det er åpenbart at han dermed har havnet i en ekstremt sårbar situasjon og fullstendig manglet muligheten til å forsvare seg eller unnslippe volden.»