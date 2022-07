EVAKUERT: Flere personer er evakuert fra bygninger i den filippinske hovedstaden Manila, rundt 300 kilometer fra skjelvets episenter.

Kraftig jordskjelv på Filippinene

Et jordskjelv med styrke på 7,1 har rammet øyen Luzon på Filippinene. Skjelvet kunne merkes på lang avstand og flere hus er ødelagte.

Det meldte den australske statlige jordskjelv-overvåkningstjenesten like før klokken 03 natt til onsdag.

Jordskjelvet inntraff i morgentimene på Filippinene, klokken 08.43 lokal tid.

Filippinenes hovedstad Manila ligger på Luzon, men er over 300 kilometer unna episenteret, som var nordvest på øyen.

Likevel er senatsbygningen i Manila evakuert, melder Reuters.

Skjelvet kunne bli merket i byområdene i Manila og i nærliggende provinser, skriver den filippinske avisen Manila Bulletin på Twitter.

Her rammet skjelvet:

Og ved 03.30-tiden skriver Reuters at et sykehus i provinsen Abra, nært der jordskjelvet hadde episenter, er evakuert etter at deler av det kollapset. Det er ikke meldt om noen skadede her, ifølge myndighetene.

I denne provinsen er det også rapportert om flere jordskred i etterkant av skjelvet, spesielt i den lille landsbyen Manabo med rundt 12.000 innbyggere.

Den filippinske regjerningens nyhetsbyrå Phil News skriver at flere gamle bygninger i Vigan i provinsen Llocos Sur, naboprovinsen til Abra i vest, er ødelagte og at flere biler er begravd under ruinene.

Flere VG-lesere som er på Filippinene, skriver at de har merket skjelvet.

Også USAs geologiske overvåkingsinstitutt USGS melder om samme styrke på skjelvet.

Det amerikanske tsunamiovervåkningssystemet melder at det ikke er sendt ut noen tsunamivarsel som følge av jordskjelvet.

Dybden på skjelvet er ifølge Australias overvåkningstjeneste 27 kilometer.

Det er ved 04-tiden uklart om noen er skadet eller omkommet som følge av jordskjelvet.

