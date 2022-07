SKADET: En demonstrant ble onsdag skadet i protest mot FN-styrken MONUSCO.

Kongo: Hevder opprørsgrupper planlegger nye FN-angrep

Siden mandag har det vært voldelige opptøyer i Kongo, og mange innbyggere krever at FN trekker seg ut av landet.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Natt til onsdag norsk tid fordømte FNs generalsekretær António Guterres volden som målrettet har rammet FN øst i Den demokratiske republikken (DR) Kongo.

Mandag startet demonstrasjonene og stormingen av FNs hovedkvarter i Goma, og det fortsatte ut tirsdag, samtidig som demonstrasjonene spredte seg til flere byer.

Tirsdag meldte Reuters at tre FN-ansatte og tolv sivile ble drept i protestene. Det skal ha skjedd mens demonstrantene stormet FN-bygninger i Goma.

Onsdag nådde demonstrasjonene byen Mubambiro, halvannen time utenfor Goma, hvor Tommy Rasmussen er leder og grunnlegger av den norske humanitære, religionsuavhengige stiftelsen New Chance.

KAN IKKE REISE TILBAKE: Rasmussen kan ikke reise tilbake til Kongo på grunn av konfliktene i landet.

Rasmussen har jobbet i Kongo siden 2009. Stiftelsen har 80 barn i fosterhjem og driver en skole for 250 barn. I tillegg driver de et barnehjem hvor det bor 74 barn.

For øyeblikket befinner Rasmussen seg i Norge fordi han frykter for sitt eget liv om han drar tilbake til landet nå.

I et telefonintervju med VG frykter Rasmussen at befolkningen og flere opprørsgrupper nå vil angripe en av FNs største baser i landet, som ligger 100 meter fra barnehjemmet deres i Mubambiro.

– Det har allerede startet og to sivile ble skutt, men overlevde.

Rasmussen hevder å ha fått informasjon om at det er planlagt et angrep på FN-basen klokken 03.00 natt til torsdag kongolesisk tid.

Rasmussen forteller at han har mottatt meldinger om at opprørsgrupper mobiliserer i skogsområder rundt Mubambiro, som vil delta i angrepet i natt med deler av lokalbefolkningen. I tillegg skal opprørsgrupper i nabobyer som Goma og Sake begynt å mobilisere.

– Det samler seg store militære styrker og politi i området rundt FN-basen, så det virker som det er kjent at angrepet vil ta plass, sier han.

1 / 3 OPPRØR: Onsdag har demonstrantene samlet seg i Sake, omtrent 24 kilometer vest for Goma. GIR SEG IKKE: Demonstrantene roper slagord og stiller med plakater, til tross for at flere har blitt drept og skadet i protester de siste dagene. SAMMENSTØT: Onsdag møttes demonstrantene og politiet i et sammenstøt i Sake hvor noen demonstranter skal ha blitt skadet. forrige neste fullskjerm OPPRØR: Onsdag har demonstrantene samlet seg i Sake, omtrent 24 kilometer vest for Goma.

Bekymret for sivile

Riborg Knudsen er landdirektør for Kirkens Nødhjelp i Kongo. Hun forteller at FN-styrken MONUSCO har vært til stede i Kongo i over 20 år.

– I løpet av denne tiden så har nok mange opplevd at det ikke har blitt mer fred og sikkerhet, heller tvert imot, sier hun.

Hun forteller at over en million mennesker er internt fordrevne, blant annet på grunn av opprørsgrupper som begår overgrep mot befolkningen.

LANDDIREKTØR I KONGO: Knudsen jobber med humanitær hjelp i Kongo og er godt kjent med situasjonen i landet.

– Så mange er frustrerte over at FN-styrken ikke klarer å skape fred og sikkerhet, og over at ting ikke ser ut til å utvikle seg til det bedre, forteller Knudsen.

Hun sier videre at Kirkens Nødhjelp er sterkt bekymret over mangel på beskyttelse av sivile i de pågående konfliktene.

– For oss i Kirkens Nødhjelp som jobber med humanitær hjelp; som tilgang på vann, sanitet og hygiene, samt støtte til overlevende etter seksuell vold, er dette svært bekymringsverdig.

Siden MONUSCO-styrkene, hæren og politiet er mobilisert for å forsvare FN-basene nå, er det nå en frykt for at væpnede opprørsgrupper skal benytte sjansen til å begå kriminalitet mot ubeskyttede sivile.

Info Fakta om Den demokratiske republikken Kongo: Kongo er det nest største landet i Afrika, og er et av landene i verden som er rikest på naturressurser.

Landet er en republikk som ledes av president Felix Tshisekedi. Han ble valgt i 2019 og sitter i en femårsperiode.

Kongo preges av uroligheter og ulike grupper som kriger mot hverandre, særlig øst i landet.

Bakgrunnen for konfliktene er flere, som blant annet etiske og kulturelle ulikheter, et svakt og korrupt statsapparat, og dårlig utbygd infrastruktur som gjør det vanskelig å holde kontroll.

Blant Kongos største problemer er tilgang på rent drikkevann, høy spedbarnsdødelighet, mye fattigdom og underernæring. Dessuten er varierende tilgang på offentlige tjenester som skole, helsetilbud og sanitæranlegg.

Monusco er en av verdens største fredsbevarende styrker, men har blitt kritisert øst i Kongo for at de ikke har klart å stoppe angrep som stadig krever sivile liv. Flere enn 130 væpnede grupper er aktive i området. Kilde: FN Vis mer

– FN har mer eller mindre opprettholdt konflikten

Tommy Rasmussen forklarer at situasjonen i Kongo er svært kompleks.

– FN har vært til stede lenge uten å gjøre noe. De har mer eller mindre opprettholdt konflikten, sier han.

Hver gang regjeringshæren i Kongo har vært nær ved å få kontroll over opprørsgruppene i landet, blir de stoppet av FN, hevder Rasmussen.

– De blir stoppet med grunnlag i at det er fare for sivilbefolkning og at de må legge ned våpnene. Da får opprørsgruppene mulighet til å reorganisere og trekke tilbake, forteller han.

– Det er forståelig at befolkningen er hissig og sinna nå.

– Jeg er enig i at FN må trekke ut, men på diplomatisk vis og ikke med vold, sier Rasmussen til VG.

– Kongo må få en sjanse til å rydde opp selv.

Rasmussen sier FN på folkemunne i Kongo kalles «United Nothing».

1 / 4 TÅREGASS: En demonstrant i Goma hiver en tåregassbeholder vekk under protestene tirsdag. STÅR SAMLET: Flere demonstranter har blitt drept i sammenstøtene, men til tross for det står de samlet. ØDELEGGELSER: Tirsdag står deler av FN-basen i Goma igjen med store ødeleggelser etter plyndringer. TÅREGASS: Tirsdag står en soldat og dekker fjeset for å beskytte seg fra tåregassen. Tåregass har vært aktivt brukt for å få kontroll på demonstrantene. forrige neste fullskjerm TÅREGASS: En demonstrant i Goma hiver en tåregassbeholder vekk under protestene tirsdag.

Rasmussen forteller videre at det er opprørsgrupperingen Mai-Mai som har fått skylden for drapene den siste tiden.

– De er et veldig stort problem. De ruser seg kraftig, er bevæpnet og blander seg med sivilbefolkningen. De har trigget mye av volden i demonstrasjonene.

Rasmussen beskriver Mai-Mai som ekstremt voldelige, og at de raner og plyndrer alt de kan, i tillegg til at de er aktive kidnappere.

– Det er blant annet derfor jeg ikke har reist tilbake til Kongo.