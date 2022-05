DREPT I SITT EGET HJEM: John Carl Burkhardt

Løste drapsgåte etter 32 år

John Carl Burkhardt (71) ble funnet knivdrept i sitt eget hjem i 1990. Drapsgåten har vært uten løsning, frem til nå.

71-åringen, som bodde i Fontana i California, dukket ikke opp til en frokostavtale med en venn en mars-dag i 1990.

Vennen valgte å reise hjem til Burkhardts hus, der fant han 71-åringen brutalt knivdrept, mens huset var endevendt.

Politiet startet jakten på Burkhardts drapsmann, men kom ingen vei. Et lite gjennombrudd kom i 2003 da et vitne tilstod å ha vært i Burkhardts hjem dagen han ble drept. Det ikke identifiserte vitnet fortalte at hun hadde vært i huset sammen med en mann ved navn Michael Joseph Vance for å hente penger, skriver LA Times.

Hun har forklart at en krangel oppstod, hvorpå Vance hentet en kjøkkenkniv og knivstakk den eldre mannen.

Politiet hadde fingeravtrykk fra inne i huset, men den mistenkte Vance nektet for å ha drept 71-åringen. Han nektet for å ha kjent mannen i det hele tatt.

Ifølge politiet i Fontana ble mistenktes fingeravtrykk funnet inne i huset, og på drapsvåpenet etter flere år, og etter at teknologien hadde kommet lenger enn der den var i 1990.

Saken ble sendt til statsadvokaten i San Bernardino fylke som tok ut tiltale mot Vance for blant annet drap.

Det er ikke kjent hvorfor Vance ikke ble tiltalt allerede i 2003 da vitnet pekte ham ut. Fontana-politiet har ikke besvart Los Angeles Times henvendelser om drapet.