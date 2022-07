PÅGRIPES: Den mistenkte 22-åringen ble pågrepet av politiet 13 minutter etter at politiet fikk de første meldingene om skyting.

Tre drept i kjøpesenter-skytingen

KØBENHAVN (VG) Tre personer er drept og tre er kritisk skadet etter at en mann skjøt mot kunder inne på kjøpesenteret Field’s i København.

Det bekrefter politiet på en pressekonferanse i København.

Politifsjef Søren Thomassen møter pressen like før klokken ett natt til mandag.

Han opplyser at tre mennesker er drept etter skytingen. Tre er kritisk skadet.

– Det er snakk om en mann i 40-årene og to unge mennesker, sier Thomassen.– For de første, for de pårørende, er dette en fryktelig opplevelse. Det er mange unge som har vært rundt Field’s.

Thomassen sier at politiet fikk melding om skytingen klokken 17.35. De sendte massive styrker til kjøpesenteret, og finner raskt ut av at skytingen foregår inne på Fields.

Den 22 år gamle gjerningsmannen ble pågrepet klokken 17.48. Han skal ha brukt et gevær, men det kan være snakk om flere våpen, opplyser politiet.

Pågripelsen skal ha gått udramatisk for seg. Vedkommende er siktet for drap.

– Vi holder på med en enormt stor etterforskningsoperasjon for å sikre oss at den hypotesen vi arbeider ut fra stemmer, at gjerningsmannen ikke jobber med andre, sier Thomassen.

Han sier gjerningsmannen kun er «perifert» kjent av politiet fra før.

Politiet innkaller til nytt pressemøte klokken 08 mandag.

VG er på plass i Amagerhallen ved Kastrup flyplass hvor politiet har opprettet et mottakssenter for vitner og personer som oppholdt seg i kjøpeseneteret Fields da skytingen skjedde.

Politiet tar imot vitner og folk som trenger psykologhjelp ved Amagerhallen.

— Vi har bedt folk som trenger psykologhjelp og som var til stede komme hit, sier en politibetjent på stedet til VG.

Stedet er tungt bevoktet med flere politifolk, hallen ligger omtrent tre kilometer fra kjøpesenteret Fields.

TAR I MOT VITNER: Bilde fra Amagerhallen ved Kastrup natt til mandag.

Danmarks Radio, DR, har snakket med en ung jente, Isabella, som skulle på konsert med Harry Styles, en konsert som ble avlyst etter skytingen.

Hun og en venninne var bare kjapt innom kjøpesenteret for å få seg noe å spise før konserten.

– Jeg hørte en kvinne som ropte til sitt barn at det er skyting. Alle ble panikkslagne. Jeg hørte selv ti skudd, sier jenta.

– Vi løp gjennom senteret og låste oss inn på et lite toalett. Vi var elleve personer inne på det lille toalettet. Vi var redde og ventet på informasjon, jeg tror vi var der i to timer.