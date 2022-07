1 / 7 EVAKUERT: En stor folkemengde er evakuert fra kjøpesenteret. POLITI: En VG-tipser forteller at det er kommet flere politistyrker til stedet. forrige neste fullskjerm

Vitne etter kjøpesenter-skytingen: − Vi måtte være helt stille

Vitner beskriver en vill panikk og flukt fra den antatte gjerningsmannen da skuddene falt på kjøpesenteret Fields i København. Flere måtte gjemme seg i butikker og restauranter.

Publisert: Nå nettopp

Hind Nekkati (31) var ved kassen på Field's kjøpesenter da hun plutselig hørte flere skudd. Hun forteller til danske BT at folk fikk panikk.

– Folk løp mot meg. Hjernen min frøs til og jeg kunne ikke tenke, sier hun til avisen.

Nekatti sier hun og en gruppe mennesker valgte å gjemme seg i et skolager – som de ble sittende i minst en halvtime.

– Vi måtte være helt stille, sier hun til BT.

– Det var så varmt i rommet og vi hadde vanskelig for å puste.

Hun forklarer at det heldigvis var en psykolog i rommet som prøvde å roe dem ned mens de ventet, før de til slutt løp ut av rommet og kom seg i sikkerhet.

Fanger antatt gjerningsmann på video:

– Vill panikk

Lisbeth Gøtzsche var på kjøpesenteret da hun hørte at en mann plutselig begynte å skyte.

– Etter smellet kom det en kjempestor menneskemengde. Alle løp helt vanvittig. Men jeg tenkte likevel på om det nå var skudd, sier Gøtzsche til danske TV2.

– Men like plutselig kom det to-tre skudd og så gikk folk bare i vill panikk. Og nede fra etasjen under veltet det opp med mennesker som flyktet fra skuddene. De veltet inn i butikker for å komme seg vekk, sier hun til TV-kanalen.

Hun sier at hun selv måtte søke tilflukt i en butikk og sier at butikkpersonalet tok ned gitteret foran butikken.

En video viser folk løpe i panikk gjennom kjøpesenteret og man kan høre skuddene – se den her:

Hun sier at de til sammen var 12 personer inne i butikken og at de gjemte seg bak i lokalet.

De hørte en brannalarm, men holdt seg fremdeles i butikken.

– Etter litt kom politiet og banket på, for å høre om noen var der inne. Men også her var vi skeptiske, for hva hvis det var en felle, sier hun.

Personene som gjemte seg i butikken dro ut av butikken og ble beordret til å løpe til utgangen, der de ble møtt av politiets innsatstropper.

Norske Tina sier hun hørte høye dunk:

– Løp på bakrommet

Odd Einar Hellebust var i nærheten av kjøpesenteret da han hørte det som lignet skudd. Kjæresten og sønnen hans var inne på kjøpesenteret.

– Kjæresten min tok med sønnen vår og låste seg inn på et lager for å komme seg i sikkerhet. Det kommer mer og mer tungt bevæpnet politi, sa han tidligere til VG.

Maria Malik (20) og en venninne var også på senteret da det smalt.

– Jeg var på vei inn i en butikk og hørte to skudd, og så mange mennesker komme ropende og løpende mot meg. Jeg løp på bakrommet og ventet på politiet i over en time, og hørte masse skudd.

Hun sa at skytingen foregikk omtrent 20 meter fra butikken hun gjemte seg i.

– Da politiet kom og hentet oss ut hørte vi masse skudd på vei ut fra senteret, fortalte hun til VG