Zelenskyj: Rakettangrep mot kjøpesenter med flere enn tusen sivile

OSLO/KYIV (VG): Ifølge ukrainske myndigheter er minst to personer drept.

Saken oppdateres!

På Telegram skriver Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at russerne har avfyrt raketter mot et kjøpesenter i byen Krementsjuk hvor det oppholdt seg flere enn tusen sivile.

Han deler også en video av det som skal være kjøpesenteret som står i brann.

– Antall ofre er umulig å forestille seg, skriver Zelenskyj.

Ordfører Vitalij Meletskij i byen skriver på sin Facebook-side at rakettangrepet skjedde på et folksomt sted, og at det er døde og skadde.

To personer er bekreftet drept, skriver Kyrylo Tymoshenko, nestleder for det ukrainske presidentkontoret, på Telegram. Minst 20 er såret, hvorav ni av dem kritisk.

Folk ble sittende under flyalarm

Over hele Ukraina har flyalarmen flere ganger gått mandag som et varsel om et innkommende angrep. Men alarmene er upresise og det er sjeldent at et angrep faktisk finner sted i byene langt unna frontlinjen. Da alarmen gikk i Kyiv mandag formiddag var det få som brydde seg. Folk ble sittende på uteserveringene, eller fortsatte arbeidsdagen.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Etter fire måneder med russisk krigføring er det blitt en slags normalitet i byene som ligger langt unna frontlinjen.

Samtidig har russiske angrep eskalert de siste dagene, og søndag morgen ble en boligblokk og en barnehage i Kyiv truffet av russiske missiler. Minst en person ble drept og flere ble skadet.

Da VG var på åstedet jobbet redningsmannskapene med å søke gjennom boligblokken samtidig som røyken lå tungt i nabolaget.

Ukraina har også angrepet russiske mål langt inne i russiskkontrollert territorium. Et ammunisjonslager i Luhansk-regionen ble mandag truffet i et stort ukrainsk angrep.

En video som blant andre avisen The Kyiv Independent har delt, viser det som skal være kjøpesenteret i fyll fyr og masse røyk.

Raporteren Oliver Carroll fra The Economist skal være på stedet, og rapporterer på sin Twitter-konto om «grusomme scener».

Industribyen Krementsjuk ligger i Poltava fylke, og har i overkant av 200.000 innbyggere. Landets største oljeraffineri ligger i byen.