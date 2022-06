1 / 7 forrige neste fullskjerm

Ukraina: Rakettangrep mot kjøpesenter med flere enn tusen sivile

OSLO/KYIV (VG): Minst 20 personer er drept i russiske angrep mot sivile, ifølge ukrainske myndigheter.

På Telegram skriver Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at russerne har avfyrt raketter mot et kjøpesenter i byen Krementsjuk hvor det oppholdt seg flere enn tusen sivile.

Han deler også en video av det som skal være kjøpesenteret som står i brann.

– Antall ofre er umulig å forestille seg, skriver Zelenskyj.

Ordfører Vitalij Meletskij i byen skriver på sin Facebook-side at rakettangrepet skjedde på et folksomt sted, og at det er døde og skadde.

13 personer er bekreftet drept, opplyser guvernør Dmitro Lunin, som forventer at tallet vil stige.

Samme dag er også åtte sivile drept i et russisk angrep i byen Lysytsjansk i fylket Luhansk, ifølge guvernør Serhij Hajdaj.

– Russerne skjøt mot en folkemengde med flere Uragan-rakettkastere. De sivile var og hentet vann fra en sisterne, skriver Hajdaj på Telegram, ifølge NTB.

Folk ble sittende under flyalarm

Over hele Ukraina har flyalarmen flere ganger gått mandag som et varsel om et innkommende angrep. Men alarmene er upresise og det er sjeldent at et angrep faktisk finner sted i byene langt unna frontlinjen.

Da alarmen gikk i Kyiv mandag formiddag var det få som brydde seg. Folk ble sittende på uteserveringene, eller fortsatte arbeidsdagen.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Etter fire måneder med russisk krigføring er det blitt en slags normalitet i byene som ligger langt unna frontlinjen.

Samtidig har russiske angrep eskalert de siste dagene, og søndag morgen ble en boligblokk og en barnehage i Kyiv truffet av russiske missiler. Minst en person ble drept og flere ble skadet.

Da VG var på åstedet jobbet redningsmannskapene med å søke gjennom boligblokken samtidig som røyken lå tungt i nabolaget.

Ukraina har også angrepet russiske mål langt inne i russiskkontrollert territorium. Et ammunisjonslager i Luhansk-regionen ble mandag truffet i et stort ukrainsk angrep.

Fordømmer angrepet

Industribyen Krementsjuk ligger i Poltava fylke, og har i overkant av 200.000 innbyggere. Landets største oljeraffineri ligger i byen, og skal ha vært mål i tidligere russiske angrep.

Kjøpesenteret som skal være truffet ligger tilsynelatende over en mil unna oljeraffineriet.

– Norge fordømmer Russlands vilkårlige og tilsiktede angrep som rammer sivilbefolkningen og sivil infrastruktur, skriver Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt i en uttalelse til NTB.

Også FNs generalsekretær António Guterres fordømmer angrepet, skriver NTB.

– Igjen må vi understreke at partene er underlagt internasjonale lover om å beskytte sivile og sivil infrastruktur, sier Stephane Dujarric, FN-sjefens talsperson.