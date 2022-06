1 / 7 forrige neste fullskjerm

Dødstallet stiger etter angrep på kjøpesenter i Ukraina

OSLO/KYIV (VG) Ifølge ukrainske myndigheter ble 18 personer drept og over 40 er savnet etter et rakettangrep mot et kjøpesenter i Krementsjuk. Presidenten omtaler angrepet som terror.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Mandag skrev Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på Telegram at russerne har avfyrt raketter mot et kjøpesenter i byen Krementsjuk hvor det oppholdt seg flere enn tusen sivile.

Han deler også en video av det som skal være kjøpesenteret som står i brann.

– Antall ofre er umulig å forestille seg, skriver Zelenskyj.

Presidenten sier kjøpesenteret ikke er noen som helst trussel mot den russiske hæren, og har ingen strategisk verdi.

– Det russiske angrepet på et kjøpesenter i Krementsjuk er et av de frekkeste terrorangrep i Europas historie, sier han ifølge AP.

– En fredelig by, et vanlig kjøpesenter. Kvinner, barn og vanlige folk innenfor dørene. Dette var ikke feilbombing, det var et planlagt russisk angrep.

18 mennesker ble ifølge ukrainske myndigheter drept og over 40 er savnet, melder NTB.

Industribyen Krementsjuk ligger i Poltava fylke, og har i overkant av 200.000 innbyggere. Landets største oljeraffineri ligger i byen, og skal ha vært mål i tidligere russiske angrep.

Kjøpesenteret som skal være truffet ligger tilsynelatende over en mil unna oljeraffineriet.

Den russiske viseambassadøren i FN, Dmitrij Poljanskij, nekter for at Russland sto bak angrepet mot kjøpesenteret og hevder på Twitter at det er snakk om en ukrainsk provokasjon.

Russland har gjentatte ganger tidligere nektet for å angripe sivile mål i Ukraina, selv om alt fra kjøpesentre til teaterbygninger, sykehus, barnehager og boligblokker er bombet i grus.

Fordømmer angrepet

Utenriksminister Anniken Huitfeldt sier i en pressemelding tirsdag morgen at Norge fordømmer Russlands vilkårlige og tilsiktede angrep som rammer sivilbefolkningen og sivil infrastruktur.

Også G7-landnenes ledere fordømmer angrepet og kaller det en krigsforbrytelse.

– Vilkårlige angrep mot uskyldige sivile utgjør en krigsforbrytelse. Den russiske presidenten Vladimir Putin og de som er ansvarlig, må stilles til ansvar, står det i en felles uttalelse fra deltakerne på G7-møtet på Elmau-slottet i den tyske delstaten Bayern, skriver NTB.

FNs generalsekretær António Guterres fordømmer også angrepet, skriver NTB.

– Igjen må vi understreke at partene er underlagt internasjonale lover om å beskytte sivile og sivil infrastruktur, sier Stephane Dujarric, FN-sjefens talsperson.

Folk ble sittende under flyalarm

Over hele Ukraina gikk flyalarmen mandag som et varsel om et innkommende angrep. Men alarmene er upresise og det er sjeldent at et angrep faktisk finner sted i byene langt unna frontlinjen.

Da alarmen gikk i Kyiv mandag formiddag var det få som brydde seg. Folk ble sittende på uteserveringene, eller fortsatte arbeidsdagen.

Etter fire måneder med russisk krigføring er det blitt en slags normalitet i byene som ligger langt unna frontlinjen.

Samtidig har russiske angrep eskalert de siste dagene, og søndag morgen ble en boligblokk og en barnehage i Kyiv truffet av russiske missiler. Minst en person ble drept og flere ble skadet.

Da VG var på åstedet jobbet redningsmannskapene med å søke gjennom boligblokken samtidig som røyken lå tungt i nabolaget.

Ukraina har også angrepet russiske mål langt inne i russiskkontrollert territorium.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Mandag ble også åtte sivile drept i et russisk angrep i byen Lysytsjansk i fylket Luhansk, ifølge guvernør Serhij Hajdaj.

– Russerne skjøt mot en folkemengde med flere Uragan-rakettkastere. De sivile var og hentet vann fra en sisterne, skriver Hajdaj på Telegram, ifølge NTB.