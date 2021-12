FLYDD OVER: Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (f.v.), utenriksminister Anniken Huitfeldt og næringsminister Jan Christian Vestre foran juletreet til den norske FN-delegasjonen i New York.

Tre statsråder på plass i USA: − Vi har veldig mye å tilby amerikanerne

NEW YORK (VG) Krig, Arktis, havvind, samtidskunst og juletrær. Omikron klarte ikke å stoppe det omfattende USA-programmet til tre norske ministere.

Publisert: Nå nettopp

– Dette er jo det store USA-besøket for oss tre, starter nyutnevnt utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Hun sitter flankert av næringsminister Jan Christian Vestre og olje- og energiminister Marte Mjøs Persen i den norske FN-delegasjonens lokaler 35 etasjer over bakken på Manhattan i New York.

Sammen med kronprins Haakon skal de tre statsrådene turnere et mangehodet program over fire dager, fordelt på New York og Washington D.C.

– Det har vært planlagt veldig lenge og det som er målet er jo å fremme norske interesser, forteller Huitfeldt videre under pressemøtet.

MANHATTAN: Anniken Huitfeldt forteller at hun prøver å snu døgnet minst mulig på kortere USA-turer, gjerne våkner 04.00 og da forhåpentligvis rekker en løpetur i Central Park før lange dager med stort program.

Presidentskap

Bakgrunnen for besøket er blant annet at Norge ble valgt inn i FNs sikkerhetsråd for perioden 2021–2022, med valgkamphjelp fra kronprinsen.

I januar skal Norge ta over presidentskapet for én måned, og Huitfeldt understreker at dette besøket inngår i forberedelsene til dette.

Mandag morgen amerikansk tid skal kronprins Haakon og Huitfeldt møte FNs generalsekretær António Guterres, før kronprinsen senere på dagen skal holde en tale.

PRINS I USA: Kronprins Haakon har også et flere dager langt program i New York og Washington D.C. denne uken fordelt på klima, næringsliv, FN og kultur.

Havvind og karbonutslipp

Men det er «det grønne skiftet» som løftes frem som det kanskje aller viktigste for den norske delegasjonen.

– Hovedbudskapet er å forsterke partnerskapet mellom Norge og USA gjennom et grønt partnerskap. Det er her vi har veldig mye å tilby i møte med amerikanerne, sier Huitfeldt.

Equinor har tre havvindprosjekter på USAs østkyst, som på sikt skal sørge for strøm til to millioner husstander.

– På tirsdag skal vi være med å åpne Equinors nye kontor i Brooklyn i tilknytning til deres havvindprosjekter utenfor New York, sier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen.

Oljefondet har også en eksklusiv portefølje av næringseiendom på Manhattan som skal tilpasse seg New Yorks vedtatte, men foreløpig ikke innførte, regler om karbonutslipp fra større bygninger.

PRESSEMØTE: De tre statsrådene møtte norsk presse søndag ettermiddag amerikansk tid for å fortelle om hvorfor de er i USA og hva slags planer de har for oppholdet.

Omikron

Turen har vært planlagt i lang tid, lenge før regjeringsskiftet.

Det så lenge lyst ut med en stadig tiltagende gjenåpning etter pandemien, men helt på oppløpssiden dukket omikron-varianten opp – med alt vi ikke vet om dens evne til å omgå antistoffer og produsere alvorlig sykdom.

– Det har vært nøye vurdert hele tiden. Vi er også forberedt på at det kan komme endringer i løpet av programmet, sier Huitfeldt.

Norsk kultur skal også fremmes gjennom besøk til et museum for samtidskunst, ti norske musikktalenter skal ha en mentorsamling og fire norske forfattere er flydd over.

Foruten julegrantenning og åpning av de nye lokalene til Den norske ambassaden i Washington D.C, skal det også holdes møter med Nancy Pelosi, Demokratenes majoritetsleder i Representantenes hus, og utenriksminister Antony Blinken – samt et arktisk seminar.