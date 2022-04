Norge erklærer tre russiske diplomater uønsket

Et land kan når som helst, uten plikt til å angi grunnen for sin avgjørelse, meddele at hvilken som helst person som tilhører en ambassades diplomatiske personale er persona non grata - altså uønsket.

I slike tilfelle skal senderstaten etter omstendighetene enten tilbakekalle angjeldende person, eller bringe hans tjenestegjøring ved stasjonen til opphør.

Kilde: Lovdata.