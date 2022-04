UTVISER: Utenriksminister Anniken Huitfeldt kommenterer hvorfor tre russiske diplomater er utvist fra Norge. Her er hun i Berlin tirsdag, med Moldovas statsminister Natalia Gavrilita.

Huitfeldt: Vil ramme russisk etterretning i Norge

OSLO/BRUSSEL (VG) Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) vil ikke begrunne hvorfor tre russiske diplomater er erklært uønsket i Norge - men sier at regjeringen vil ramme russisk etterretning.

– Det vi sier, er at tre har bedrevet virksomhet som er uforenlig med deres diplomatiske status, sier utenriksministeren til VG mellom møter i Brussel onsdag ettermiddag.

På VGs spørsmål om det betyr at Norge utviser tre diplomater som har vært engasjert i etterretning, svarer hun slik:







– Jeg vil ikke gå inn på hva slags type konkret virksomhet disse har bedrevet. Men det er jo naturlig i den situasjonen vi er, at vi ønsker å ramme russisk etterretning, sier Huitfeldt.

I OSLO: Russlands ambassade i Norge ligger i Drammensveien i Oslo.

Uønsket virksomhet

Tidspunktet er ikke tilfeldig, sier hun:

– De kommer på et tidspunkt da hele verden rystes av rapporter om russiske styrkers overgrep mot sivile, i særdeleshet i byen Butsja utenfor Kyiv. Det er naturlig at vi i en slik situasjon vier økt oppmerksomhet til uønsket russisk virksomhet i Norge, skrev Huitfeldt i en pressemelding fra UD tidligere onsdag.

UD skrev først at de tre diplomatene ble utvist, men presiserte senere at de er erklært «uønsket».

Seniorrådgiver i Politiets sikkerhetstjeneste Martin Bernsen sier til VG at det jobber et betydelig antall etterretningsoffiserer ved Russlands ambassade:

– Det vi kan si at ved Russlands ambassade i Oslo, så arbeider det et betydelig antall etterretningsoffiserer og de arbeider der under diplomatisk dekke. Det er derfor naturlig for oss å følge med på dette også videre, sier han.

Info Uønskede diplomater Et land kan når som helst, uten plikt til å angi grunnen for sin avgjørelse, meddele at en hvilken som helst person som tilhører en ambassades diplomatiske personale er persona non grata - altså uønsket. I slike tilfelle skal senderstaten etter omstendighetene enten tilbakekalle angjeldende person, eller bringe hans tjenestegjøring ved stasjonen til opphør. Kilde: Lovdata. Vis mer

Vil få konsekvenser

Den russiske ambassaden sier den norske avgjørelsen vil bli møtt med reaksjoner fra russisk hold.

– Vi bekrefter informasjonen publisert på UDs nettside om at tre ansatte ved russiske diplomatiske organisasjoner i Oslo er erklært Persona Non Grata, bekrefter Timur Chekanov ved den russiske ambassaden til VG.

Ambassaden vil i likhet med UD ikke offentliggjøre navnene på diplomatene.

– Dette er et nytt uvennlig skritt fra den norske side som ikke blir ubesvart fra Russlands hold, understreker Chekanov.

– Det er det ingen grunn til, svarer Huitfeldt.

370 diplomater utvist

En kartlegging VG har gjennomført viser at 23 land i Europa har utvist totalt 370 russiske diplomater etter invasjonen av Ukraina.

I tillegg har EU erklært 19 diplomater i Brussel som uønsket.

124 anklages for spionasje

Flere land har utvist diplomater fordi de anklages for å være russiske spioner.

Fire av landene – Nederland, Belgia, Polen og Slovakia – anklager samtlige utviste diplomater direkte for å være russiske spioner.

Bulgaria har anklagd én av de elleve utviste diplomatene for å være spion.

Montenegro har utvist én diplomat på forespørsel fra sikkerhetstjenesten.

Tsjekkia oppgir bakgrunn for utvisningen å «begrense den russiske etterretningens tilstedeværelse i Europa».

Totalt anklages 124 utviste russiske diplomater for å være en del av Russlands etterretningstjeneste.

«Strider med diplomatrollen»

Andre land mener diplomatene har handlet i strid med deres rolle som diplomater – noe som også kan bety etterretningsvirksomhet

Ni land – Norge, Sverige, Bulgaria, Romania, Nord-Makedonia, Latvia, Estland, Hellas og Irland – mener diplomatene handlet i strid med deres rolle som diplomater.

53 diplomater anklages for å ha handlet i strid med deres roller som diplomater.

Men flere land, som Litauen, oppgir at de utviser russiske diplomater i solidaritet med Ukraina.

Frankrike, Italia, Tyskland, Spania, og Portugal har utvist flere titalls diplomater etter bildene fra Butsja og anklagene om krigsforbrytelser.

Slovenia sender ut 33 russiske diplomater, ved å redusere det tillatte antallet på Russlands ambassade i Ljubljana. Ifølge Wien-konvensjonen kan mottagerlandet begrense antall utsendinger med diplomatisk status fra andre land, til et antall som er rimelig og normalt. Nå må Russland redusere antallet diplomater fra 41 til åtte i landet.

Kreml-talsperson Dmitrij Peskov har advart mot at utvisningene vil forverre kommunikasjonen mellom Russland og Vesten.

– Det er korttenkt skritt for å innskrenke diplomatisk kommunikasjon, diplomatisk arbeid i vanskelige forhold, sa han tirsdag.