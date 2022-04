VG reiste inn i Butsja. Dette var hva

som møtte oss.

Rapport fra dødens by

Han skulle bare ut for å finne mat til familien.

Zina Grynenkos svigersønn ble skutt på gaten midt i sentrum av byen Butsja.

I flere uker ble han liggende på gaten, før de russiske soldatene tillot at han kunne hentes og legges i en massegrav.

Zina støtter seg på stokken på gaten i Butsja. Hun rister på hodet:

– Det var som dommedag.

På alle kanter er det utbombede stridsvogner og sønderskutte hus og biler.

På noen dager er Butsja blitt verdenskjent for grusomhetene som ble utført mot sivile i byen.

Ukrainske myndigheter konkluderer med at russerne har begått krigsforbrytelser i Kyiv-forstaden.

Russerne nekter. De hevder at bildene av lik i gatene er iscenesatt. Men satelittbilder kan avsløre Russland.

Det gikk mange timer før Zina, datteren og barnebarnet fant ut at svigersønnen hennes var død.

– Vi forsøkte å ringe ham, men fikk ikke svar. Så kom en nabo og fortalte at han lå skutt midt i gaten, sier Zina.

Stemmen hennes bærer ikke helt da hun forteller om handlelappen de fant i lommen hans. Og telefonen hans, med de ubesvarte anropene.

Datteren og barnebarnet er nå evakuert til Lviv.

Mandag ettermiddag er det er stille, men overraskende folksomt i Butsja.

Mange har knapt våget seg utenfor hjemmet siden russerne trakk seg ut av den beleirede byen i slutten av mars.

Mellom noen boligblokker stiger røyken fra en provisorisk grill.

– Vi har hverken strøm eller gass, så vi må finne ved og tenne på her ute, forteller Inna Bohun.

Sammen med 10-12 naboer har Inna tatt med seg det som er igjen av mat ut for å varme det over de åpne flammene.

Naboene står tett rundt ilden for å få varme selv også. De fleste leilighetene har knapt varmegrader inne. Vårværet er uvanlig kaldt.

Fra en bil med høyttaler roper noen at de har brød de vil dele ut.

Mens russerne okkuperte byen, forsøkte Inna å snakke med en av de russiske soldatene.

Målet var å få ham til å reise hjem:

Det skulle ta lang tid før den russiske soldaten virkelig forlot byen.

Først etter at russerne hadde lidd store nederlag nord for Kyiv, ble han ble beordret hjem.

Flere av Butsjas innbyggere går vantro rundt i gatene og ser på de mange sporene etter liv som ikke er mer.

En bil med et stort hvitt flagg vaiende ut av vinduet står full av kulehull og utbrent i veien ved utkanten av bykjernen.

Rundt den ligger rester av bagasje som vitner om en familie på flukt.

En annen bil er pepret med kulehull gjennom frontruten:

På lappen ved siden hullene har noen skrevet «BARN» på kyrillisk.

Ved matbutikken lenger ned i gaten ligger en død mann med en ødelagt pose matvarer ved siden av seg:

Den første og viktigste jobben for ukrainske soldater og hjelpemannskaper som endelig kunne komme seg inn i Butsja, var å fjerne alle de døde som lå strødd rundt i gater og hus.

– Synet som møtte oss, var helt ubeskrivelig. Jeg har ikke ord, sier Ruslan.

Før invasjonen jobbet han i et IT-firma. Nå er han med i det territoriale forsvaret i Kyiv.

Oppgaven i dag er å holde vakt ved den fortsatt åpne massegraven bak den mektige St. Andrew-kirken.

Den røde leirjorden er hastig spadd opp for å gjøre plass til byens døde.

Noen ligger i svarte likposer. De fleste har bare fått jord skuffet over seg:

– Det ligger hundrevis av døde her, sier Ruslan.

Skiftet hans er snart over. Han tar oss til side og spør om vi vil se bildene han tok da de først kom til byen.

– Disse unge jentene var voldtatt og lagt i en haug og tent på, hevder han.

– Denne familien døde i bilen mens de prøvde å flykte.

Ruslan viser oss bilder og videoer som knapt lar seg beskrive.

– Russerne sier de kommer for å redde oss, for å gi oss fred. Dette er russisk fred.

Han peker på bildene og på massegraven. Ruslan er rasende.

Siunina Iryna reddet antagelig livet fordi hun hadde på seg så mye klær.

15. mars var hun ute i hagen sin i Butsja da en rakett landet i nærheten. Trykket kastet henne opp i luften.

Da hun landet, trodde hun at den venstre armen var revet av. Men den hang fortsatt på.

Det tok 11 dager før hun kunne evakueres til et sykehus i Kyiv:

Siunina jamrer i smerte hver gang hun prøver å flytte på seg i sykehussengen på Kyiv sykehus nr. 7.

Armen er skrudd sammen igjen. Et ukjent antall splinter er fjernet fra brystet og ryggen hennes.

Legene har ikke fått ut splinten som fortsatt sitter fast i leveren.

I sengen ved siden av sitter søsteren Sauchenko, som er kommet for å pleie henne på sykehuset.

Hun forteller hvordan hun opplevde beleiringen av hjembyen.

– Det verste var den lille gutten de skjøt. De bare skjøt ham rett i brystet midt på gaten, den lille gutten, sier Sauchenko stille.

Hun tenker på alle som er døde i denne meningsløse krigen. Andre byer, som Mariupol, er fortsatt beleiret. Så mye sorg og så mye lidelse.

– Men vi skal reise oss, sier Sauchenko bestemt:

– Vi skal bygge opp igjen det som er ødelagt. Vi vil vinne til slutt.

Like optimistisk er ikke Oleksandr Scherbyna, sjeflege og kirurg ved sykehus nr. 7 i Kyiv.

Han har sett russiske soldaters fremferd og frykter de kan komme til å vinne.

– De skyr ingen midler. Det de gjør, er så grusomt at jeg har ikke ord.

Scherbyna er kirurg med krigserfaring og har tidligere sett mennesker med avrevne armer og ben.

– Det er ingenting mot det jeg så da vi rykket ut til byen Irpin for noen dager siden for å prøve å hjelpe soldater og sivile, sier han.

Da kampen om Kyiv sto på, ble sykehuset hans plutselig gjort om fra et stille lokalsykehus med ekspertise på covid, til et sykehus som skulle ta imot et stort antall sårede soldater og sivile.

– På kort tid laget vi ni team med leger og sykepleiere. Alle ansatte bodde på sykehuset en måned. Det var ikke tid eller mulighet til å flytte seg.

15. mars blåste en rakett ut vinduene i resepsjonen.

– Men det var først da vi fikk inn de hardt skadde barna at det begynte å røyne på for oss, sier Scherbyna.

Han kaller russernes fremferd inhuman. Verden må gjøre mer for å stanse dem, mener han.

– Slik det er nå, er det akkurat som de har fått tillatelse til å gjøre det de gjør, siden de ikke blir stanset.

Kirurgen ber om strengere sanksjoner og mer hjelp fra Vesten, også militært:

– Russland kommer ikke til å stoppe med Ukraina. Ingen i Europa kan sove trygt før vi stanser dem og deres grusomheter.