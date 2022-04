MASSIVE ØDELEGGELSER: VG kom til Butsja fire dager etter at russerne trakk seg ut av byen og bevitnet massive ødeleggelser.

Zelenskyj: − De ville gjort det de gjorde i Butsja, i hele Ukraina

I en fersk kronikk tar en Putin-nær strateg til orde for å «straffe» alle som støtter det han mener er et nazistisk regime i Ukraina, inkludert sivile. Ukrainas president mener kronikken kan brukes som bevis i en straffesak om russiske krigsforbrytelser.

«Hva Russland burde gjøre med Ukraina» er navnet på kronikken ført i pennen av den politiske strategen Timofej Sergejtsev og som mandag er publisert hos det Putin-kontrollerte nyhetsbyrået RIA Novosti.

I kronikken kommer han med en rekke udokumenterte påstander som Russland har gjentatt flere ganger, deriblant at den ukrainske regjeringen består av nazister.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj er selv jødisk og har tidligere fortalt hvordan oldeforeldrene hans ble drept da nazistene brant ned landsbyen deres under andre verdenskrig.

Presidenten har også omtalt Russlands leder Vladimir Putins udokumenterte påstander om at Ukraina er styrt av nazister, som direkte farlige.

Putin sa i forkant av Russlands angrepskrig mot Ukraina at han ville «avnazifisere» Ukraina, som et påskudd for å sende russiske styrker inn i landet.

MASSEGRAV: En soldat våker over en massegrav i Butsja, hvor flere hundre sivile skal være begravd.

Vil «straffe» dem som støtter myndighetene

Og nå skriver kronikkforfatter Sergejtsev at denne såkalte avnazifiseringen ikke bare gjelder eliten og de politiske makthaverne, men for alle som har bidratt til å gi dagens ukrainske myndigheter makt, altså folket.

Sergejtsev, som ikke legger frem noen bevis for sine påstander, mener det er trolig at flertallet av Ukrainas befolkning er dratt inn i nazistregimets politikk.

– Den nazifiserte massen av befolkningen kan teknisk sett ikke straffes direkte som krigsforbrytere, skriver han, men fortsetter litt senere:

– I tillegg til toppen er en betydelig del av massene, som er passive nazister, også skyldige. De støttet og henga seg til nazistenes makt.

For disse foreslår han krigen som straff:

– Den rettferdige straffen mot denne delen av befolkningen er at de må lide gjennom de uunngåelige vanskeligheter som følger etter en rettmessig krig mot det nazistiske systemet, skriver han.

MISTET EKTEMANNEN: Tanya Nedashkivska (57) gråter over ektemannen som ble drept i Butsja.

Vil også fjerne Ukrainas navn

Det dystre bakteppet for kronikken er bildene av blant annet det som skal være bakbundne sivile som er drept i Kyiv-forstaden Butsja.

Men denne straffen er ikke nok for Sergejstev, for den russiske strategen mener at den påståtte befolkningsandelen også må «ytterligere avnazifiseres» ved:

– Omskolering som oppnås ved ideologisk undertrykkelse av nazistholdninger og streng sensur, ikke bare i den politiske sfæren, men det er også nødvendig i kultur- og utdanningssektoren.

Ifølge Sergejstev vil «avnazifisering uunngåelig også vil være en avukrainisering» i tillegg til en «uunngåelig aveuropeisering».

Han skriver videre at «navnet Ukraina tilsynelatende ikke kan bestå som tittel på en fullstendig avnazifisert stat», og argumenterer dermed for at selve nasjonen Ukraina må fjernes for at Russland skal lykkes i sin påståtte avnazifisering av landet.

ALT ER ØDELAGT: En enslig hund går rundt blant ødelagte hus og militærutstyr i Butsja.

Zelenskyj: – Bevis for domstolen

Ukrainas president Zelenskyj har mandag kveld kommentert kronikken, ifølge ukrainske Interfax.

Han kaller kronikken et bevis som må legges frem for domstolene som skal granske påståtte russiske krigsforbrytere.

– Det er ikke bare tekst. Dette er ett av bevisene for de fremtidige rettssakene mot russiske krigsforbrytelser, sier Zelenskyj.

De siste dagene har flere og flere statsledere, deriblant Norges statsminister Jonas Gahr Støre, tatt til orde for at Russland begår krigsforbrytelser i Ukraina. Det samme har organisasjonen Amnesty nylig anklaget Russland for.

Ifølge den ukrainske presidenten «beskriver kronikken en tydelig og kalkulert fremgangsmåte for ødeleggelsen av alt som gjør ukrainere til ukrainere».

STERKT PREGET: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj besøkte Butsja mandag.

Presidenten påpeker også at kronikken «sier at det er nødvendig å utføre en «avukrainisering» og «aveuropeisering» og at navnet på landet bør utslettes».

– Faktisk sier den at døden for flertallet av vårt folk bare er velkommen, sier Zelenskyj.

Presidenten presiserer så:

– Jeg vil at dere skal forstå meg: De forsøker ikke engang å gjemme seg. De snakker åpent om hensikten med invasjonen av Ukrainas territorium. Hvis hæren vår ikke hatt overlevd, hvis folket ikke hadde reist seg for å forsvare staten, ville de ha gjort det de gjorde i Butsja over hele Ukrainas territorium.

Minst 340 er funnet døde i Butsja etter at Russland trakk seg ut. Ukrainas president sier mer enn 300 sivile er døde, skriver BBC. Tallene er ikke bekreftet fra uavhengig hold. Zelenskyj sier tallene definitivt vil stige når hele byen er gjennomgått.